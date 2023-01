Hace unos meses se conoció que el diputado del Atlántico está saliendo con Laura Ojeda, una modelo barranquillera que participó en ‘Protagonistas de novela’ en 2017. El programa ‘Lo sé todo’ reveló varias fotografías que lo muestran muy amoroso con la mujer.

La relación entre Nicolás Petro y la también presentadora ha provocado polémica. Andrea Petro, hija del mandatario, se refirió a ese romance y dejó en evidencia que no está muy de acuerdo.

“No es políticamente correcto responder a estas preguntas respecto a la vida privada de mi hermano. La verdad no me interesa quién sea ella. Personalmente no expongo a mis parejas amorosas para evitar que la opinión pública se meta en eso”, explicó.

Pelea entre Laura Ojeda y Andrea Petro

Luego de las críticas, Ojeda publicó unos fuertes mensajes contra su cuñada que, como era de esperarse, no pasaron desapercibidos y provocaron un agarrón de padre y señor mío en redes sociales.

Inicialmente, la exparticipante de ‘Protagonistas de novela’ hizo una comparación en la que no mencionó a Andrea Petro, pero que fue identificada como una clara indirecta contra ella.

“Abel tiene luz propia, de corazón noble, logró todo por sus medios e incluso antes del circo que montas, es muy evidente, todos lo notan. Deja la envidia, Caín. Deja de ir en caballito, haz lo que nunca haces: trabaja y en cómo ser una buena persona también”, trinó.

Un usuario cuestionó a Ojeda sobre su comentario y fue allí cuando se fue directamente contra su cuñada: “Caín Andrea Petro, no seas tan ignorante de hablar lo que no sabes”, y añadió tres emojis de sapos.

Caín Andrea petro no seas tan ignorante de hablar lo que no sabes 🐸🐸🐸 — LAURA OJEDA (@lauraojedae) January 17, 2023

Otra internauta le llamó la atención por su grosería: “Empezaste mal y vas mal”, y Andrea Petro intervino para mostrar su molestia por los comentarios recibidos: “Muy”, expresó la hija de mandatario.

Horas después, Andrea Petro publicó en una historia en su cuenta de Instagram para dejar en evidencia la falta de respeto de parte de la nueva pareja de su hermano. Se preguntó: “Mírala, ¿y el respeto?”.

Instagram: andreapetro91

Ante el evidente desacuerdo de su cuñada, Ojeda procedió a explicar por qué publicó los trinos en su contra. “Ella me irrespetó. Igual ustedes que no saben nada. Yo no soy menos que nadie y valgo demasiado como mujer. ¿Figurar o ser famosa? Ya estuve en un ‘reality show’. Más bien las personas que comentan lo que no les importa son las que buscan fama”, concluyó.