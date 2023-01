Hace unas semanas se conoció que el diputado del Atlántico estaría saliendo con Laura Ojeda, una modelo barranquillera que participó en ‘Protagonistas de novela’ en 2017.

El programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ reveló varias fotografías que muestran a Nicolás Petro muy amoroso con la mujer. Al parecer, dichas imágenes fueron tomadas en octubre, pues ella luce un disfraz.

Al ser indagada sobre si le cae bien Laura Ojeda, Andrea Petro aseguró que, por ahora, no tienen una relación cercana y pareció dejar en evidencia que ve desde lejos la relación que tendría con su hermano.

“No es políticamente correcto responder a estas preguntas respecto a la vida privada de mi hermano. La verdad no me interesa quién sea ella. Personalmente no expongo a mis parejas amorosas para evitar que la opinión pública se meta en eso”, explicó.