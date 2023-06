Felipe Arias es muy conocido por su trabajo en Noticias RCN, es más que recordada la sección del ‘Cazanoticias’ y la frase ‘No se quede callado, denuncie’. Pero detrás de su labor en la presentación, hay un hombre de familia y que se lleva muy bien con sus hijos Sofía y Martín.

En una entrevista que dio el manizaleño, al programa ‘Bravíssimo’ de CityTv, se vio la buena relación y cercanía que hay en su entorno. Y aunque la idea era recordar una canción que lo identificara con su hija de 22 años, la conversación llevó a que hablaran de lo que siente cuando hombres hablan de ella.

Mientras Arias estaba en el estudio del programa, con su pequeño Martín, respondiendo las preguntas de Marcelo Cezán y Mónica Molano, le mostraban videos con saludos de personas cercanas. Y cuando llegó el momento de Sofía, dio un mensaje con amor y una canción que sorprendió a muchos:

“La música siempre nos ha conectado y la canción que te quiero dedicar es ‘Blow Me (One Last Kiss)’ de Pink. Porque es una canción que nos recuerda todas nuestras cantadas en el carro, de esas canciones que no nos pueden faltar porque nos encanta”.

Después de escuchar un fragmento de la canción, Arias se mostró emocionado por ver y escuchar a su hija. “¡Tan bella nuestra ‘Sofi’!”, dijo Arias, mientras Cezán comentó: “Te veo muy ‘rockerito’. ¿Eh?”. Y fue Molano la que destacó la belleza de la joven: “Y muy bien de hija, también”.

Felipe Arias habló de las cosas que dicen los hombres de su hija

En el momento de la pregunta de Mónica Molano, se escuchó un grito de fondo, detrás de cámaras, en el que le decían “suegro” a Felipe Arias. Pero el integrante de Noticias RCN quiso irse por el lado de la canción que mencionó su hija: “Compartimos el mismo gusto musical, nos gusta la música ‘rockerita’, en inglés, todo anglo. Ponemos esa canción ‘Blow Me (One Last Kiss)’, la ponemos en el carro durísimo, la gozamos, nos vamos despacio, la ponemos y la disfrutamos. A Martín también le gusta toda esa música, somos melómanos totales”.

Mónica no quiso dejar pasar el tema de los piropos, elogios o comentarios que hacen sobre Sofía y le hizo una pregunta complicada a Arias: “Cuando todos estos hombres la miran, con tanto gusto, con tantas ganas, algunos con deseo. ¿Eres celoso? ¿Le espantas los muchachos? ¿O te sientes feliz de tener una hija tan linda y que la admiren tanto?”.

Y con mucha sinceridad, hablando de la belleza de la joven y lo que significa ser padre, Felipe Arias dijo: “Ella es linda, uno, lógicamente, le dice que hay que tener responsabilidad, cuidado, mesura, calma. Pero si no le dicen nada obsceno o pasado; todo bien. Desde que la gente sea respetuosa, está bien…”. Con sinceridad y palabras duras, el presentador se refirió a algunos comentarios que no le gustan sobre su hija y que no son agradables:

“Sí, veo comentarios que me duelen y me hieren. Uno tiene que tratar muy bien a las mujeres, tiene que cuidarlas, tiene que ser respetuoso con ellas y valorarlas. Porque la mujer es un tesoro de la vida, Dios nos dio un tesoro, que son las mujeres, y hay que ser muy cuidadosos con ellas”.

Después de eso, los presentadores de ‘Bravissimo’ quisieron saber lo que pensaba el pequeño Martín sobre su hermana y Marcelo Cezán le preguntó: “¿Martín es celoso con la hermanita, Sofía? La cuidas y la proteges?”, el niño, que se notaba muy callado frente a las cámaras, solo dijo: “Sí”.

Ya con un tono más amigable, pero también curioso para saber algo de los amigos de Sofía, Felipe Arias interrogó a su hijo: “¿Y los amiguitos de ella, qué tal?”. Con otra respuesta corta, Martín cerró: “Bien”.

Mónica Molano, que había empezado el tema refiriéndose a la belleza de la hija de Felipe Arias y Viviana Montenegro, siguió preguntándole el menor:“¿Te caen bien todos o algunos, no tanto?”, y el niño seguía contestando rápido y seguro: “Todos”.

Y Felipe Arias, como todo padre que conoce a sus hijos, que sabe lo que piensan y sus gustos, dijo por qué hay una cercanía de Martín con los amigos de Sofía: “Los amiguitos le hablan de carro y se lo ganan [risa]”. Eso sí, el presentador contó en otro apartado que su hija tiene muy buen corazón y confesó que, así como él, ella es embajadora del ‘Minuto de Dios’.