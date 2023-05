El temblor de la mañana del domingo 28 de mayo, que tuvo epicentro en Los Santos (Santander) y una magnitud de 5,8, tuvo grandes reacciones en el centro del país y en la ciudad de Bogotá se sintió con intensidad. Y justamente en un sitio central de la capital quedan los estudios de CityTv, en donde los presentadores de ‘Bravíssimo’ tuvieron que manejar la situación.

Mientras Marcelo Cezán y George Pinzón estaban entrevistando a Iván Sánchez, recordado cantante y líder de la histórica orquesta ‘Iván y sus Bam Band’, ocurrió el sismo. Ellos se encontraban en la escenografía exterior, cubiertos por una carpa, pero con muchos árboles y elementos que pueden ser de riesgo en este tipo de episodios.

Y como el temblor duró algunos segundos y se movieron las cosas alrededor del estudio, fue llamativa la reacción de los presentadores, sin moverse mucho e interactuando con el invitado y el músico que lo acompañaba tocando el teclado. En ese momento no estaban cantando, por eso no tuvieron que interrumpir su presentación o seguir y hacer como si no pasara nada.

Temblor del 28 de mayo interrumpió entrevista de ‘Bravíssimo’

Iván estaba cantando la canción ‘¿Qué será?’, de José Feliciano, apenas terminó y lo estaban aplaudiendo, se movió la tierra y todos quedaron mirando a la dirección de las cámaras. Pero como acto natural y normal cuando esto pasa, los cuatro que estaban en pantalla abrieron los brazos y se quedaron quietos en esa posición.

Marcelo Cezán dijo: “está temblando en este momento”, lo siguió el artista invitado ratificándolo: “está temblando”. Y en medio del silencio, detrás de cámaras se escuchó a alguien de la producción diciendo, un poco más alarmado: “¡tembló, tembló!”.

“Tengo mucho viaje”, dijo Iván para bajar un poco el momento de estrés que siempre se dan en este tipo de situaciones. “Estamos en pleno temblor. Mira, mira, mira”, decía Cézan mientras señalaba que se estaban moviendo cosas alrededor y le pedía a todos que estuvieran “tranquilos”.

George Pinzón, para elogiar al cantante y darle un ambiente más tranquilo a los televidentes, soltó un comentario gracioso: “sí, está temblando en estos momentos, eso quiere decir que Iván mueve masas”. Y completó Marcelo con otro comentario similar para sacar un par de risas: “Puso a temblar la tierra, Iván, ¿eh?”.

Pero en medio del pedido de calma, Cézan fue subiendo la voz y repitiendo las cosas, obviamente intentando trasmitir algo que no estaba sintiendo en ese momento. Y es normal, ya que el peso del programa, manejar al invitado y dirigirse a los televidentes, es una responsabilidad mayor con ese contexto:

“Tranquilos, estamos tranquilos, estamos bien, estamos protegidos. Ya está pasando, pero miren, las luces se mueven”.

Pasado el revuelo y ya volviendo al ritmo del programa, Iván Sánchez hizo el comentario que llevó a retomar la conversación y después siguieron hablando de la carrera del artista y de lo que se viene con un evento especial en el mes de junio.

“Creo que fue por el movimiento de ustedes dos, no vuelvan a hacer eso, están moviéndose mucho”, dijo el invitado en tono de broma y Marcelo Cézan le siguió el juego: “¿estás insinuando que estamos pesaditos?”. Finalmente, el cantante aclaró que se refería a “la energía” de los anfitriones de ‘Bravíssimo’ y todo siguió con normalidad.