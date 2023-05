Verónica Orozco estuvo como invitada en el programa ‘Bravissimo’, que salió al aire este domingo 7 de mayo, y allí habló sobre su más reciente personaje, Ana de Granados, en la serie de Netflix ‘La primera vez’.

La reconocida actriz explicó que el impacto que ha tenido su papel en las mujeres ha sido muy grande, pese a que se trata de una trabajadora de los años 70.

De hecho, para la también cantante resulta increíble creer que muchas mujeres se sientan identificadas con la ‘señora Ana’, ya que la historia se da en un contexto de hace 40 años en donde el machismo estaba a flote.

“A raíz de este personaje de ‘La primera vez’, por ejemplo, me han escrito amigas, gente cercana, diciendo que se sienten muy identificadas con esa mujer, y esa mujer es de los años 70. Es increíble que todavía pasen cosas tan machistas y que la gente todavía se sorprenda de que sea un lugar de lucha de la mujer, eso no debería estar pasando“, dijo.

Orozco reconoció que las cosas han cambiado y que el rol de la mujer en la sociedad ha evolucionado; no obstante, para ella es clave que las mujeres no pierdan su feminidad y dulzura, pues considera que esos son los factores que las diferencian.

“De unos años para acá eso ha cambiado muchísimo y es muy importante ese lugar de la mujer, tener una voz y un poder desde la dulzura, eso siempre me lo inculcó mi mamá. Soy defensora, he sido rebelde, pero siempre desde un lugar dulce y bonito. Me parece que eso es muy hermoso de la mujer, no desde la rabia y el resentimiento, hay formas“, precisó.

Verónica Orozco, responde: ¿si una mujer no es madre, no está completa?

Durante la entrevista en el medio citado, Marcelo Cezán, presentador del programa, le hizo una pregunta a la actriz sobre si las mujeres están obligadas a tener hijos.

Orozco, quien es madre de una niña, no dudó en responder que no, argumentando que ser mamá no es la “realización de la mujer”.

“Yo no creo que la realización de la mujer sea ser mamá. Para nada, es parte de una decisión absolutamente”, indicó.

Por otra parte, Diana Hoyos, que también estaba invitada al set, complementó diciendo: “La pregunta nace muchas veces de las mujeres, siento que es labor decir que no es así. Para mí es una cosa sin sentido, respeto las opiniones contrarias, pero la gente debe ser feliz. Uno no se puede meter en ese tipo de cosas”.