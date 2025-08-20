La reconocida bailarina y coreógrafa española Chiqui Martí, figura emblemática del ‘striptease’ y el ‘pole dance’ en su país, sorprendió recientemente al contar una anécdota poco conocida sobre una colaboración que tuvo con Shakira en el año 2011.

La artista, con una sólida trayectoria en el ámbito de la danza y la enseñanza, fue convocada para preparar a la cantante barranquillera en los movimientos de baile que aparecerían en el videoclip de ‘Rabiosa’, uno de los éxitos más recordados de esa época.

Lo que prometía ser una oportunidad única de trabajo con una estrella internacional terminó convirtiéndose en una experiencia incómoda que, según Martí, no estuvo dispuesta a repetir. La coreógrafa contó los detalles en una entrevista concedida al programa de televisión ‘Y ahora, Sonsoles‘, donde relató cómo se desarrolló aquel fugaz encuentro profesional.

De acuerdo con su testimonio, Chiqui Martí solo pudo trabajar con Shakira durante la primera jornada de las cuatro que estaban previstas. Desde el segundo día, prefirió dejar a la colombiana en manos de una asistente debido a la tensión que causó en el ambiente.

La bailarina explicó que Shakira insistía en repetir ciertos movimientos una y otra vez, lo que provocaba retrasos en la práctica y dificultades en la dinámica de la clase. Además, reveló que la intérprete de ‘Rabiosa‘ mostró resistencia a seguir algunas de sus indicaciones, especialmente cuando le pidió que se quitara unas medias que llevaba puestas.

Según Martí, para llevar correctamente las rutinas de baile era necesario llevar las piernas libres de prendas, ya que ella utilizaba aceite para facilitar los movimientos y la flexibilidad. Ante la negativa de Shakira, trató de tranquilizarla diciéndole que no había motivo para preocuparse por la estética: “Todas las mujeres tenemos celulitis”, recordó haberle dicho, intentando desmitificar la idea de que ese pudiera ser el motivo detrás de la resistencia.

La tensión creció hasta tal punto que Chiqui Martí tomó la decisión de dar por concluida su participación en el proyecto. “Fue la primera y última vez que trabajé con ella”, aseguró en la entrevista, dejando claro que la experiencia no resultó positiva.

Como si fuera poco, durante las prácticas se presentó un incidente inesperado: Shakira llegó a romper físicamente algunos escalones de la escalera en la academia de baile de Martí. Aunque el equipo de la cantante pagó los daños, la situación aumentó el malestar de la coreógrafa.

Ante la pregunta de si Shakira era una buena alumna, Marti respondió con franqueza: “No, no lo era”.

Incluso, relató que para evitar a la prensa al momento de abandonar el lugar, fue el hermano de Shakira quien se encargó de maniobrar el vehículo en el que viajaban. Sin embargo, el intento de despiste fue en vano, pues finalmente los medios lograron captar imágenes de la artista.

Chiqui Martí confesó que, pese a la fama mundial y al indiscutible talento de Shakira, la vivencia con ella fue una de las pocas que prefirió no repetir. Durante años se mantuvo en silencio sobre el tema, aunque el presentador Jorge Javier Vázquez, con quien ha tenido cercanía televisiva, intentó en varias ocasiones sonsacarle detalles sobre aquella colaboración.

Finalmente, más de una década después, decidió hablar abiertamente y contar su versión de lo sucedido, asegurando que la experiencia le dejó más incomodidades que aprendizajes.

¿Quién es Chiqui Martí?

Más allá de este episodio, Chiqui Martí sigue siendo una de las referentes más importantes de la danza erótica en España. Comenzó su carrera desde muy joven, a los catorce años, participando en espectáculos de moda y cabaret.

Su salto a la fama se dio gracias a programas como ‘Crónicas Marcianas’, donde se consolidó como una de las figuras más reconocidas del strip-art, un estilo que combina sensualidad, danza y acrobacias.

A lo largo de su carrera también ha enfrentado momentos difíciles, como una grave caída en 2004 que la obligó a pasar por una extensa rehabilitación. Sin embargo, logró reinventarse y expandir su marca personal. Ha creado su propia línea de lencería y dirige una academia en Barcelona, donde promueve el ‘pole dance’ y fomenta la confianza en el cuerpo femenino a través del arte y el movimiento.

Con esta revelación, Chiqui Martí mostró que incluso las estrellas internacionales pueden causar experiencias profesionales complejas. Y aunque asegura que no repetiría un trabajo con Shakira, continúa enfocada en su carrera, dejando claro que la danza y la enseñanza siguen siendo el centro de su vida.

