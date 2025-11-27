La reconocida actriz colombiana Marcela Carvajal confirmó en las últimas horas la muerte del actor Don Gellver de Currea, una noticia que tomó por sorpresa al mundo artístico nacional.

Sigue a PULZO en Discover

Carvajal, visiblemente afectada, compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto al actor, con quien compartió escena en los años 90, y acompañó la fotografía con un sentido mensaje en el que expresó su dolor e incredulidad frente al inesperado fallecimiento.

(Vea también: Marcela Carvajal confirma separación luego de 17 años de matrimonio; ¿quién era su esposo?)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcela Carvajal (@mcarvajal28)

Aunque no se conocen mayores detalles, al parecer el fallecimiento del actor habría ocurrido el 26 de noviembre, aunque las causas aún no han sido confirmadas por sus familiares o por fuentes oficiales. Su muerte deja un vacío profundo en el gremio, donde era respetado por su amplia trayectoria y su consistencia en proyectos de cine, televisión y dirección escénica.

¿Quién era el actor Don Gellver de Currea?

Don Gellver de Currea fue un actor, director y artista colombiano con una formación sólida y diversa que marcó su camino profesional. Inició sus estudios en Arte Dramático y Dirección de Escena en la Escuela Superior de Teatro de Bogotá entre 1982 y 1984, y complementó su educación con formación en Danza Moderna e Interpretativa Folklórica en la Escuela Distrital de Danza de Bogotá (1984-1985).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Don Gellver (@gellversion)

Su carrera académica continuó en Estados Unidos, donde obtuvo un Associate Degree in Liberal Arts & Science en el HCC de The City University of New York entre 1995 y 1999, becado parcialmente a través del Associate Writing Program. Esta mezcla de formación nacional e internacional enriqueció su perfil como artista integral.

¿En dónde actuó el actor Don Gellver de Currea?

Gellver participó en importantes producciones colombianas e internacionales. Entre sus trabajos más recientes destaca su participación en ‘Rosario’ (2023), dirigida por Felipe Vargas. También actuó en populares comedias nacionales como ‘El Paseo 4′ (2016) y ‘Uno al año no hace daño I y II’ (2014-2015), ambas bajo la dirección de Juan Camilo Pinzón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Don Gellver (@gellversion)

Formó parte de largometrajes dirigidos por reconocidos cineastas como Lisandro Duque, con quien trabajó en ‘El soborno del cielo’ (2014) y ‘Los actores del conflicto’ (2008). Además, actuó en producciones internacionales como ‘Burn Notice: The Fall of Sam Axe’(2011), rodada en Colombia para FoxTelecolombia.

Su presencia en televisión también fue destacada. Participó en series como ‘Sitiados 2′ (2017), ‘Laura, la santa colombiana’ (2015), ‘Sala de Urgencias’ (2014) y ‘Lynch’ (2011). En los años 90 hizo parte de producciones emblemáticas como ‘María-María’ (1993), ‘La alternativa del escorpión’ (1992) y ‘La vorágine’ (1990).

En cuanto a telenovelas, actuó en ‘Sin tetas sí hay paraíso’ (2016) y’ Celia’ (2015), ampliando su reconocimiento en la pantalla chica.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.