La final de ‘MasterChef Celebrity‘ dejó emociones intensas entre las cuatro mujeres que lucharon por el título, pero fue Violeta Bergonzi quien finalmente se coronó como la ganadora de la temporada. Aunque las demás finalistas —Carolina Sabino, Valentina Taguado y Alejandra Ávila— eran también fuertes competidoras y muchas personas consideraban que cualquiera de ellas merecía el triunfo, la decisión sorprendió a parte de los seguidores.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cuánta plata se llevó (realmente) Violeta Bergonzi al ganar ‘Masterchef’; no son 200 millones)

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Carolina Sabino, quien no se pronunció de inmediato tras conocerse el resultado, sino que esperó hasta este miércoles 26 de noviembre para compartir su postura a través de sus historias de Instagram.

En una primera publicación, la actriz y cantante compartió una frase que muchos interpretaron como un mensaje sutil hacia Violeta Bergonzi: “Deseo que siempre encuentres la manera más amorosa de honrar tu presente”. Horas después, Carolina decidió hablar más abiertamente sobre lo vivido en el ‘reality’ y lo hizo con un video en el que se mostró tranquila, reflexiva y agradecida por la experiencia.

Lee También

“Amores, buen día, ¿cómo van? Yo por aquí en mi grabación de ‘Las de siempre’, un poco decantando y saboreando lo que fueron estos dos días de final”, comenzó diciendo. Luego aprovechó para felicitar a Violeta de forma clara y directa: “Felicitando a ‘Viole’ por su triunfo y entendiendo que uno da su 100 % hasta donde uno lo logra. Cometí errores, pero siento que fue una final digna y lo más hermoso fue tener a mi familia ahí”.

Carolina también agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo que recibió durante la final, especialmente los dirigidos a sus hijos: “Gracias por todos los mensajes bonitos para mis tres príncipes, sobre todo para el chiquitín, que sé que lo han amado. Estoy agradecida con este proceso, muy agradecida con este regreso”.

Su mensaje terminó abruptamente porque, según dijo, la estaban llamando para grabar, pero prometió seguir compartiendo detalles más adelante.

¿Qué dijo Valentina Taguado de ‘Masterchef’?

Mientras Carolina Sabino optó por un mensaje reflexivo y posteriormente una felicitación abierta, Valentina Taguado, otra de las finalistas, decidió pronunciarse desde la gratitud hacia el programa, aunque sin mencionar directamente a la ganadora.

En su publicación escribió:



“Gracias, ‘Masterchef’. Hoy se acabó una de las mejores experiencias de mi vida. La disfrutamos de principio a fin: aprendimos, nos reímos, lloramos, amamos y cocinamos. ¡Qué gran final! Una producción increíble, con personas increíbles. Si se logran los sueños desde las risas y el amor. Recuerdos increíbles, maravillosos, imborrables. Persigan sus sueños, ríanse en el proceso y destilen amor. Gracias a los que llegaron hasta aquí.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valentina Taguado (@valentinataguado)



Por su parte, la actriz Alejandra Ávila también compartió su reflexión sobre haber llegado a la final. En su mensaje expresó:

“Los sueños sí se cumplen. Lo soñé mucho y llegó ese día. Llegar a la final y ver a mi familia entrar por esa puerta fue algo que no puedo explicar con palabras… una mezcla de felicidad, orgullo y gratitud infinita. Fueron cinco meses muy duros, de lucha, disciplina y amor por este sueño.” También agradeció los mensajes de sus seguidores y al equipo de producción por hacer posible un proyecto tan significativo para ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Avila (@alejaavilac)

Así, tras una final llena de emociones, cada una de las participantes dejó ver su propia manera de cerrar este ciclo, entre gratitud, aprendizaje y la satisfacción de haber vivido una experiencia inolvida

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.