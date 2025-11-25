La gran final de ‘Masterchef Celebrity’ 2025 dejó una noche llena de emoción, talento y sabores inolvidables. Tras una intensa temporada en la que los famosos demostraron disciplina, evolución y una profunda pasión por la cocina, el título más esperado quedó en manos de Violeta Bergonzi, quien se convirtió oficialmente en la ganadora del concurso este martes 25 de noviembre.

(Vea también: Quiénes son los padres de los hijos de Carolina Sabino, de ‘Masterchef’: uno es chileno)

La presentadora presentó un menú completo que convenció al jurado desde el primer momento. Su propuesta incluyó una entrada elegante, un plato fuerte lleno de técnica y un postre equilibrado, con los que logró destacar por encima de sus compañeras finalistas.

Cada preparación mostró no solo su habilidad culinaria, sino también la sensibilidad y la creatividad que caracterizaron su paso por la competencia

Los encargados de evaluar los platos en esta decisiva noche fueron los reconocidos chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, quienes durante toda la temporada acompañaron, exigieron y guiaron a los participantes.

En la deliberación final, el jurado coincidió en que Violeta Bergoniz había logrado un desempeño impecable y que su menú se elevó a la categoría de “plato de altura”, mérito suficiente para otorgarle el codiciado título de ‘MasterChef Celebrity’ 2025.

Su dedicación, responsabilidad y compromiso fueron evidentes en cada reto, consolidándola como una de las competidoras más constantes y disciplinadas del programa.

Con este triunfo, Bergonzi se lleva a casa el reconocimiento más importante de la cocina más famosa del país y cierra una participación que será recordada por su talento, su humildad y su indiscutible pasión por cocinar.

Además, se llevó el set completo de ollas de la marca Royal Prestige. Los jueces aseguraron que la competencia fue muy pareja y que las cuatro concursantes lo hicieron de manera fenomenal.

Hubo platos con un impacto muy fuerte, especialmente en el postre, lo que hizo que decidir a la ganadora fuera realmente difícil. Solo dos entradas fueron realmente destacadas, mientras que las otras dos quedaron por debajo del nivel esperado.

* Pulzo.com se escribe con Z