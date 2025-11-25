Con la definición de ‘Masterchef’ en su punto clave para RCN, se avecina la llegada de ‘La casa de los famosos’ en su tercera temporada y la pareja de un exparticipante le apunta a sumarse.

Lorena Altamirano, pareja de Fernando ‘Flaco Solorzano’, es una de las candidatas que apareció a finales de noviembre con la posibilidad de que el público se la juegue por ella.

Lo llamativo es que Norma Nivia, exconcursante también en la más reciente edición, sorprendió al aventarse con un video de respaldo para que las personas dejen su voto a favor.

“En estos momentos sí me nace, porque hay una persona que si quiero apoyar”, aseguró la actriz (replicada en redes sociales) al respaldar a la novia de un amigo suyo.

Fernando ‘Flaco’ Solorzano es la pareja de Lorena Altamirano, a quien en noviembre de 2025 le pidió la mano para contraer matrimonio luego de 11 años de relación sentimental.

El ‘Flaco’ Solórzano es un reconocido actor colombiano con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. A lo largo de su carrera se ha destacado por su estilo fresco, espontáneo y versátil, lo que le ha permitido ganarse un lugar especial en la comedia y el drama.

La diferencia de edad (25 años) no ha sido un obstáculo para construir un vínculo, que se hizo popular durante la pasada temporada gracias a la broma sobre las chanclas del vallecaucano.

“Lorena, las chanclas”, repetía Melissa Gate, en una referencia a que le enviara al actor ese elemento para que no caminara descalzo, en medio de un tema de convivencia que se hizo jocoso entre ellos.

El nombre de la ahora candidata a ‘La casa de los famosos’ se hizo conocido en ese momento, aunque ahora compite a nombre propio para obtener uno de los cupos en el formato de Canal RCN en la tercera edición.

¿Quiénes son las candidatas para entrar a ‘La casa de los famosos’?

La sexta semana de votaciones tiene a las siguientes aspirantes, entre las que está la mencionada pareja del ‘Flaco’ Solorzano:

Naty Ortiz: actriz de 39 años nacida en Medellín, con una presencia muy cercana en redes (más de 226 mil seguidores), donde mezcla humor, reflexión e intimidad desde su lado artístico.

actriz de 39 años nacida en Medellín, con una presencia muy cercana en redes (más de 226 mil seguidores), donde mezcla humor, reflexión e intimidad desde su lado artístico. Catherine Mira: actriz de 44 años también de Medellín, conocida por su mirada elegante y su recorrido real en la actuación. En redes comparte su día a día y revela lo que implica mantenerse vigente en el mundo del arte.

actriz de 44 años también de Medellín, conocida por su mirada elegante y su recorrido real en la actuación. En redes comparte su día a día y revela lo que implica mantenerse vigente en el mundo del arte. Kalua Duarte: de 43 años, oriunda de Yopal (Casanare), es una actriz que proyecta autenticidad y fuerza. Tiene más de 202 mil seguidores y su contenido en redes mezcla humor, picardía y reflexiones profundas sobre su vida y su trabajo.

de 43 años, oriunda de Yopal (Casanare), es una actriz que proyecta autenticidad y fuerza. Tiene más de 202 mil seguidores y su contenido en redes mezcla humor, picardía y reflexiones profundas sobre su vida y su trabajo. Margarita Amado: actriz bogotana de 55 años con una vasta trayectoria en teatro y televisión. Sus redes son más pequeñas (17,7 mil seguidores), pero reflejan una visión madura y comprometida con su pasión por la actuación.

actriz bogotana de 55 años con una vasta trayectoria en teatro y televisión. Sus redes son más pequeñas (17,7 mil seguidores), pero reflejan una visión madura y comprometida con su pasión por la actuación. Lorena Altamirano : actriz caleña de 35 años que se destaca por su intensidad al interpretar personajes y por su gran comunidad en redes (más de 259 mil seguidores en @lorenaaltamiranoactriz), donde comparte tanto su arte como momentos personales. Es la pareja de Fernando ‘Flaco’ Solorzano.

: actriz caleña de 35 años que se destaca por su intensidad al interpretar personajes y por su gran comunidad en redes (más de 259 mil seguidores en @lorenaaltamiranoactriz), donde comparte tanto su arte como momentos personales. Es la pareja de Fernando ‘Flaco’ Solorzano. Juliana Casali: nacida en Buenos Aires (Argentina) hace 39 años, es conductora en radio y televisión y creadora de contenido digital. Tiene unos 98,7 mil seguidores como @soyjulianacasali, y su estilo es reflexivo, cálido y muy honesto.

Estas seis mujeres son las aspirantes del sexto grupo que compiten por un cupo en el ‘reality’, cada una con su propia historia, comunidad y energía para aportar a la convivencia dentro de la casa más famosa de Colombia.

¿Quiénes han entrado a ‘La casa de los famosos’ 3 en Colombia?

Hasta ahora, hay varios participantes confirmados para la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’ en Colombia, así como aspirantes que están siendo votados por el público:

Nicolás Arrieta , creador de contenido, fue elegido por el público con un 52,67 % de los votos como el primer confirmando para la tercera temporada.

, creador de contenido, fue elegido por el público con un 52,67 % de los votos como el primer confirmando para la tercera temporada. Clara Diago fue la primera mujer que ganó las votaciones y se metió en el segundo grupo, superando a Aleja, del ‘Desafío’.

Esteban ‘Tebi’ Bernal , también ‘influencer’, es otro confirmado: ganó su lugar con el 41,2 % de los votos.

, también ‘influencer’, es otro confirmado: ganó su lugar con el 41,2 % de los votos. Luisa Cortina , exreina de belleza (Miss Colombia Latina), fue una de las mujeres que ingresó en el tercer grupo.

, exreina de belleza (Miss Colombia Latina), fue una de las mujeres que ingresó en el tercer grupo. Eldevin López, creador de contenidos y actor, fue el más reciente en gana votaciones, superando a otros como el humorista ‘Luchito’.

