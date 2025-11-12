En medio de situaciones inesperadas en la televisión colombiana, una aspirante a ‘La casa de los famosos’ sorprendió al exponer una supuesta situación más que particular, inédita en las votaciones.

Cabe recordar que la tercera temporada del formato de Canal RCN ya está confirmada y, actualmente, están en una fase de selección de algunos de los próximos participantes entre múltiples candidatos.

De ahí, la ronda actual tiene a varias mujeres como postuladas para el ‘reality’, lo que llevó a que una saliera en un video para hablar sobre una de sus competidoras, a quien señaló de forma inesperada.

Video de ‘Cuca’ Caicedo sobre votos en La casa de los famosos Colombia

Stephania ‘Cuca’ Caicedo, exintegrante de ‘Guerreros’, afirmó que Laura Jiménez ha “comprado” votos para ‘La casa de los famosos 3’ al ofrecer de manera gratuita el ingreso a su espacio dedicado en contenido para adultos para quienes la apoyen.

“Eso es trampa”, afirmó la aspirante al mencionado concurso de convivencia entre celebridades de Canal RCN, en medio de la molestia y llanto, replicados por la cuenta de Instagram de El escándalo TV.

Caicedo afirmó que tenía una ventaja importante frente a Jiménez en las votaciones, pero que esa mujer acudió supuestamente a una estrategia hasta ahora inédita para este tipo de formatos.

Cabe señalar que la manera para ingresar en esta etapa es al obtener la mayoría de votos entre los candidatos durante el periodo de una semana, por lo que este proceso es más que clave.

De hecho, recientemente, Nicolás Arrieta habló de compra de votos en ‘La casa de los famosos’, aunque para ese caso afirmó que el pago era de 100.000 pesos por parte de la celebridad a la que señaló.

A pesar de esto, el mencionado creador de contenido fue el vencedor en esa ocasión, mientras que Tebi Bernal fue el segundo entre los hombres.

¿Cómo votar en ‘La casa de los famosos’ Colombia?

Para ganar las votaciones en ‘La casa de los famosos’, como ya lo hizo Alexa Torres (exparticipante de ‘Yo me llamo’), estos son los pasos:

Ir a la página oficial “lacasadelosfamososcolombia.com” para acceder al sistema de votación disponible en línea. Las votaciones se habilitan en determinados días del ciclo; por ejemplo, semanalmente se abre una ventana de votación que culmina para indicar al clasificado. El tipo de votación es positiva, es decir, por el participante que se desea que ingrese a la competencia. Cada usuario puede emitir votos repetidos de acuerdo con las reglas de cada temporada; en algunos casos se permite votar cada cuatro horas, y los suscriptores de plataformas asociadas pueden tener votos adicionales.

Siguiendo estos pasos se puede apoyar al famoso favorito y tener una participación activa en el programa. Es esencial respetar los horarios definidos, usar la plataforma oficial para garantizar que tu voto sea válido y estar atento a los anuncios

¿Quién es Stephania ‘Cuca’ Caicedo?

Stephania ‘Cuca’ Caicedo es una modelo, ‘influencer’ y celebridad colombiana que alcanzó notoriedad tras participar en el programa de competencia Guerreros de Canal 1.

En enero de 2024 fue anunciada como precandidata oficialmente al certamen Miss Universe Colombia, lo que marcó un nuevo derrotero en su carrera.

Originaria de Cali, ‘Cuca’ se describe a sí misma como amante del deporte y la cocina, y emplea intensamente plataformas de redes sociales donde comparte su estilo de vida fitness, rutinas de ejercicio y momentos personales con su comunidad de seguidores.

Sin embargo, su incursión en el certamen de belleza enfrentó una polémica cuando fue elegida como reina de la región Pacífico para Miss Universe Colombia 2024, pero horas más tarde le retiraron la corona ante cuestionamientos sobre cumplimiento del reglamento del concurso.

La propia Stephania ha expresado que esta situación representa un retroceso personal y profesional, afirmando que fue injusta y que su pasado no debería implicar que se le impida avanzar.

Además, el episodio puso en evidencia tensiones sobre los criterios de inclusión en estos certámenes y el tipo de contenido digital que se considera compatible con representar a una región o país en concursos internacionales.

La trayectoria de ‘Cuca’ Caicedo combina televisión, modelaje, aspiraciones en los reinados de belleza y una presencia fuerte en el mundo digital, donde ha vuelto pública su evolución personal, física y profesional. Su historia es un reflejo de la búsqueda por reinventarse dentro del mundo del entretenimiento colombiano.

