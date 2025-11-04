Santiago Ríos, un modelo de 30 años, se define como una persona genuina, original y auténtica, con una energía arrolladora que le ha permitido destacar en varios campos, incluido su paso por el ‘reality’ ‘Desafío’ 2024.

(Vea también: RCN anuncia 6 mujeres que podrían entrar a ‘La casa de los famosos’; una ganó el ‘Desafío’)

Ahora, con una meta clara en mente, Santiago está dando un paso más en su carrera al convertirse en uno de los aspirantes más votados para ingresar a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia‘. Con el 44 % de los votos, Santiago se posiciona como un fuerte contendiente para ser parte de esta competencia que promete ser intensa, real y emocionante.

Uno de los valores que más destaca de su personalidad es la honestidad. ‘Santi’ no tolera las mentiras ni las manipulaciones. En un entorno tan competitivo, donde las relaciones personales y las estrategias de juego juegan un papel fundamental, él espera que esta temporada se viva de manera justa, sin intrigas y en un ambiente en el que cada participante pueda mostrar lo mejor de sí mismo, sin necesidad de pasar por encima de los demás.

¿En qué otro ‘reality’ estuvo Santiago Ríos?

Antes de adentrarse en este nuevo desafío televisivo, Santiago participó en otra prueba de resistencia y superación: el ‘Desafío‘ 2024, donde compartió escenario con varios competidores que luchaban por el título. La edición fue ganada por Kevin Rúa, quien se coronó campeón, pero Santiago dejó una huella en los televidentes por su constante esfuerzo y dedicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caracol Televisión (@caracoltv)

A pesar de ser eliminado tras ocupar el último lugar en el ‘Desafío a muerte de parejas’, debido a problemas de agilidad, su paso por el ‘reality’ no fue en vano. De hecho, fue en este programa donde Santiago demostró su capacidad de resiliencia.

A pesar de su apariencia segura y de su imagen de hombre fuerte y determinado, Santiago no es ajeno a los desafíos personales. De hecho, uno de sus mayores obstáculos ha sido la claustrofobia, un problema que no se ve a simple vista, pero que él ha aprendido a manejar con el paso del tiempo.

Esta dificultad, lejos de paralizarlo, lo ha motivado a seguir adelante y a enfrentar cada reto con la mentalidad de que todo se puede superar con esfuerzo y perseverancia.

El modelo ‘fitness’ también es un hombre de grandes sueños. Entre sus metas más personales se encuentra el deseo de comprarle una casa a su madre, un gesto de amor y agradecimiento por todo lo que ella ha hecho por él. Este sueño lo impulsa cada día, motivado no solo por su pasión por el ‘fitness’ y la vida saludable, sino también por su deseo de mejorar la vida de las personas que más quiere.

Y ahora, con su participación en ‘La casa de los famosos Colombia‘, su próxima gran meta está más cerca que nunca. Los espectadores podrán seguir de cerca su evolución en este nuevo reto, donde, sin duda, mostrará su verdadera esencia y cómo, a pesar de los obstáculos, siempre se puede seguir adelante.

