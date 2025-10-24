La creadora de contenido Melissa Gate, recordada por su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’, volvió a causar controversia luego de publicar un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram, dirigido a su grupo de seguidores, a quienes llamó la atención por apoyar a un posible nuevo participante del ‘reality’ que se transmite por el canal RCN.

En sus historias, la ‘influencer’ dejó clara su molestia y desaprobación hacia el canal y el programa, dejando ver que todavía mantiene una postura crítica respecto a su experiencia dentro de ‘La casa de los famosos‘.

Melissa, quien ha ganado gran visibilidad desde su paso por la competencia, expresó su inconformidad por el respaldo que algunos miembros de su comunidad —a quienes denomina “pandilla”— le estarían dando a un preseleccionado que aspira a ingresar a la nueva temporada del formato.

Con un tono directo y sin filtros, la exparticipante manifestó:

“No entiendo qué hace la gente de mi pandilla apoyando a entrar a un programa con el que yo no estoy de acuerdo, en un canal con el que tampoco estoy de acuerdo. Entonces la pregunta es: ¿eres o no eres?, ¿estás o no estás? ¿En qué habíamos quedado? Ese canal ya está cancelado, querida. Entonces, si tú eres de la pandilla, no deberías estar apoyando ese reality ni a nadie que quiera entrar a esa casa. Así que ubícate, desubicada”.

El mensaje de Melissa Gate no tardó en viralizarse, y muchos usuarios en redes sociales reaccionaron con comentarios divididos. Algunos la apoyaron, resaltando que tiene derecho a expresar su opinión y a distanciarse de proyectos con los que no comparte valores.

Sin embargo, otros la criticaron duramente, calificando su actitud como “malagradecida” y “arrogante”, recordándole que su popularidad se disparó gracias al mismo programa al que hoy critica.

Entre los comentarios más destacados se leen frases como:

“Gracias a ese canal y a ese programa la conoce todo un país”, “ya ni la gente de ella le copia, jajajaja”, “todo no gira en torno a ella, ridícula”, “ya se enloqueció del todo, dejen de hacer famosa a quien no merece”.

El video se difundió ampliamente en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, donde los internautas revivieron momentos de su paso por ‘La casa de los famosos’, recordando que Melissa fue una de las participantes más polémicas por su personalidad explosiva y sus enfrentamientos con varios compañeros del ‘reality’.

A pesar de las críticas, la creadora de contenido se ha mantenido firme en su postura, insistiendo en que no desea tener ninguna relación con el canal ni con el formato. Su mensaje, más allá del tono confrontacional, parece reflejar un distanciamiento definitivo con la producción que alguna vez le dio visibilidad.

Por ahora, Melissa Gate no ha hecho más declaraciones públicas sobre el tema, pero sus palabras continúan provocando debate entre los fanáticos del programa, especialmente entre quienes siguen de cerca la nueva temporada de ‘La casa de los famosos Colombia‘.

Mientras algunos consideran que la influencer simplemente busca llamar la atención, otros creen que está marcando una posición clara sobre los valores y experiencias vividas dentro del ‘reality’.

