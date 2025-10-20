La historia de amor entre Andrés Altafulla y Karina García, una de las parejas más queridas que surgió del reality ‘La casa de los famosos Colombia’ 2, parece haber llegado a un punto sin retorno.

Lo que alguna vez fue un vínculo lleno de complicidad, proyectos compartidos y muestras de cariño públicas, hoy se ha transformado en una disputa económica que ha dividido a sus seguidores y ha puesto en duda los acuerdos detrás de sus colaboraciones artísticas.

Han pasado solo unos días desde que ambos confirmaron a través de sus redes sociales el fin de su relación sentimental. Sin embargo, según varios medios locales de Barranquilla, la ruptura no habría terminado en buenos términos. Detrás de las declaraciones cordiales y los mensajes de respeto mutuo, habría surgido un conflicto por dinero que ahora los enfrenta directamente.

¿Cuánto le está pidiendo Karina García a Altafulla?

De acuerdo con una publicación de redes sociales, la cantante paisa estaría reclamando a Altafulla una suma cercana a 25 millones de pesos colombianos por su participación en varios proyectos musicales y audiovisuales hechos durante su noviazgo.

Según fuentes cercanas a García, quien terminó con oxígeno en la pelea en ‘Stream Fighters’ 4, existía entre ambos un acuerdo firmado en el que se establecía una compensación económica por su trabajo en videoclips y colaboraciones artísticas, documento que, según ella, no fue cumplido.

La creadora de contenido ha manifestado su intención de “hacer valer sus derechos”, argumentando que no se trata de una cuestión sentimental, sino de un tema de justicia y profesionalismo. “El amor y el trabajo son cosas distintas”, habría comentado una persona cercana a la artista, quien aseguró que Karina ha intentado resolver el asunto por las vías adecuadas, evitando exponer detalles personales.

Este reclamo se da tres meses después de que Andrés Altafulla se coronara como ganador de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia‘, llevándose a casa un premio de 400 millones de pesos.

En aquel momento, la pareja celebró su victoria con entusiasmo, compartiendo en redes sociales fotografías junto al maletín lleno de billetes, símbolo del esfuerzo y éxito alcanzado durante el ‘reality’. Hoy, esa misma imagen se ha convertido en un recuerdo agridulce que contrasta con la tensión actual.

Las redes sociales, como suele ocurrir, se convirtieron en el nuevo campo de batalla. Los seguidores del barranquillero han expresado su descontento, acusando a Karina de “querer sacar provecho del pasado” y de “buscar protagonismo a costa del ganador”. Por otro lado, los fanáticos de la cantante la defienden con fuerza, asegurando que ella “solo está pidiendo lo que le corresponde” y que “su trabajo también merece reconocimiento económico”.

Más allá de las versiones y las opiniones divididas, lo cierto es que Altafulla y García no solo compartieron una relación amorosa, sino también una alianza creativa que los llevó a trabajar juntos en música, contenido digital y presentaciones. Su química en cámara fue clave para conquistar al público, que los convirtió en una de las duplas más populares del reality.

Luego de la ruptura, ambos habían optado por mantener silencio y distancia. En septiembre, Karina confirmó que mantenían un “contacto cero” con su expareja, mientras que Altafulla, en una entrevista posterior, confesó que “aún la amaba”, pero que respetaba su decisión de no retomar la relación.

Estas declaraciones hicieron pensar a muchos que el final había sido pacífico, pero el nuevo conflicto económico demuestra que las heridas sentimentales pueden tardar en cerrar.

Por ahora, ni Karina ni Andrés han emitido comunicados oficiales sobre el tema, aunque se espera que en los próximos días alguno de los dos rompa el silencio o las empresas que los representan. Lo que empezó como una historia de amor televisiva terminó convirtiéndose en un caso que mezcla fama, dinero y orgullo. El público, que los vio enamorarse y triunfar juntos, ahora presencia el lado más tenso de su historia: la batalla por lo que cada uno considera justo.

