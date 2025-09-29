Karina García oficializó el fin de su relación con Andrés Altafulla, confirmando los rumores que circulaban en los círculos sociales y entre los seguidores de esta mediática pareja.

Según explicó García, su vínculo sentimental con Altafulla concluyó hace aproximadamente quince días y desde entonces mantienen un estricto “contacto cero”. La comunicadora pidió respeto y espacio para asimilar la situación y poder superar esta etapa de su vida.

El anuncio público no estuvo exento de sorpresa. En los últimos días, declaraciones de Altafulla, quien se presentó en la final de ‘Miss Universe Colombia’, habían dado a entender que la relación continuaba, lo que alimentó confusión entre los seguidores.

Sin embargo, Karina fue enfática al desmentir esas versiones y subrayó que, para ella, la relación finalizó definitivamente, sin que exista comunicación alguna con su expareja.

“La verdad no es así. No sé cuál sea la intención de dar a entender que aún estamos juntos cuando estoy tratando de soltar, de olvidar, de seguir con mi vida, y eso me duele y me hace mucho daño y, de paso, ustedes siguen ilusionados con una relación que ya no existe. No soy perfecta, pero lo di todo. Reitero y quiero ser clara: tenemos contacto cero”, indicó García en una historia de Instagram.

¿Altafulla no ha oficializado el fin de su relación con Karina García?

Mientras tanto, Altafulla mantiene un silencio absoluto en el ámbito público. En sus redes sociales aún conserva fotografías y publicaciones junto a Karina, lo que ha provocado controversia y desconcierto entre quienes siguen la historia de ambos.

Este contraste entre la claridad de García y la falta de pronunciamiento de Altafulla se convirtió en el centro de los comentarios y especulaciones en internet. La postura del cantante abre la puerta a nuevas preguntas y mantiene a sus seguidores a la expectativa de conocer la versión del empresario.

