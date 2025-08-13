El romance entre Karina García y Andrés Altafulla, que nació frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’ 2025, parece atravesar un momento incierto.

En los últimos días, los seguidores de la pareja han notado un evidente distanciamiento en redes sociales, un contraste con la etapa reciente en la que ambos compartían constantemente fotos, videos y mensajes de cariño que evidenciaban la intensidad de su relación.

La situación empezó a llamar la atención cuando la modelo paisa viajó a Bogotá para cumplir con varios compromisos profesionales. Entre ellos, destacó su participación como presentadora invitada en el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’.

Durante su estancia en la capital, Karina se mantuvo muy activa en redes, pero evitó mencionar a Altafulla o referirse a los rumores sobre su relación, algo que para muchos fue una señal de que las cosas no marchaban bien.

Por su parte, el cantante barranquillero ha dejado entrever señales que han alimentado aún más las especulaciones. En sus redes, compartió mensajes con tintes de despedida y se le ha visto interpretando canciones de despecho en algunas de sus presentaciones, algo que sus seguidores interpretaron como una indirecta sobre su estado sentimental.

En días recientes, las dudas sobre el futuro de la relación se intensificaron cuando Altafulla, lejos de aclarar los rumores, publicó un mensaje cargado de gratitud y optimismo, pero sin una referencia directa a Karina García.

“Quiero darles las gracias por todo el cariño que me brindan. Siempre levántense con el pie derecho, denle las gracias a Dios y empiecen a romperla”, escribió en sus redes, acompañado de una frase que dejó más preguntas que respuestas: “Hagan las tareas”.

Este comentario enigmático fue interpretado por algunos como un llamado a enfocarse en las responsabilidades personales y laborales, dejando en segundo plano las habladurías. Otros, sin embargo, lo tomaron como una señal de que la relación podría haberse enfriado.

El episodio que más encendió las alarmas ocurrió cuando Altafulla interpretó un vallenato con letras melancólicas, que para muchos sonó a una confesión indirecta de que estaba “entusado” por Karina. Aunque él no hizo comentarios al respecto, los videos de esa presentación circularon rápidamente, avivando la conversación en redes.

A la par, Karina García también dejó mensajes que muchos consideraron indirectas hacia su expareja —o al menos, una alusión a su situación sentimental—. En su cuenta de TikTok, publicó un video con un audio que decía:

“No me he vuelto lesbiana porque amo la presencia fuerte, la voz, el perfume, el pecho y las manos grandes de esas porquerías”. La frase, cargada de sarcasmo y humor, causó toda clase de interpretaciones entre los internautas.

Cabe recordar que la historia de amor de Karina y Altafulla comenzó dentro de ‘La casa de los famosos’ 2025. Lo que inició como una amistad con química frente a las cámaras, pronto se transformó en un romance que los fanáticos del ‘reality’ siguieron paso a paso.

Luego de su salida del programa, decidieron formalizar su relación, compartiendo viajes, presentaciones públicas y momentos de intimidad que fortalecieron su imagen como pareja mediática.

Sin embargo, como suele ocurrir con las relaciones expuestas al ojo público, cualquier cambio en su dinámica es rápidamente detectado por sus seguidores y magnificado en redes sociales. El silencio de ambos ante los rumores ha causado aún más curiosidad, y muchos se preguntan si se trata simplemente de un momento de distancia por compromisos laborales o del fin definitivo de su historia juntos.

Por ahora, ni Karina García ni Andrés Altafulla han confirmado o desmentido una ruptura. Mientras tanto, sus publicaciones continúan siendo objeto de análisis por parte de sus seguidores, que buscan pistas para entender si el amor que nació en un ‘reality’ sigue vivo o si, por el contrario, llegó a su final.

