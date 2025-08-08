Luego del cierre de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, que coronó a ‘Altafulla’ como el ganador, las polémicas alrededor de los exparticipantes no se han detenido. Aunque ‘Altafulla’ se llevó el premio de 400 millones de pesos y consolidó su popularidad, buena parte del protagonismo se ha centrado en Karina García y su vieja rival, Laura G, quienes siguen dando de qué hablar fuera del ‘reality’.

Durante el programa, Karina fue una figura constante de controversia, no solo por su fuerte carácter sino también por su pasado sentimental con celebridades como Blessd y Marlon Solórzano. No obstante, el punto de quiebre se dio con la entrada de Laura G, quien la acusó públicamente de haber interferido en su relación con un misterioso hombre identificado como Hugo, con quien Laura planeaba casarse. La tensión entre ambas se convirtió en uno de los ejes principales del programa.

Meses después del final del ‘reality’, Juan Martín Moreno Palomo, expareja de Laura G, encendió nuevamente la polémica al publicar un video en redes sociales en el que compartió detalles íntimos de su relación con la ‘influencer’. En su declaración, negó haberla amenazado o practicado brujería, pero la acusó de “interesada” y aseguró que ella solo buscaba mantener un estilo de vida lujoso para competir con Karina García.

Moreno Palomo, de ascendencia española, sostuvo que durante su noviazgo financió viajes, regalos costosos e incluso apoyó la imagen pública de Laura G. Según él, todo era una fachada montada para mostrarse en redes como una mujer exitosa y deseada, pero motivada por la supuesta “envidia” hacia la relación de Karina con ‘Altafulla’.

Además, salieron a la luz audios en los que se sugiere que Laura G y su exnovio intentaron contratar a un excolaborador de Karina García, quien editaba sus contenidos digitales, con el fin de replicar su estilo y mejorar su presencia en redes.

Como si fuera poco, recientemente circularon videos en los que Laura G aparece en actitud cariñosa con un nuevo acompañante en lo que parece ser un concierto o evento social. En las imágenes, la ‘influencer’ es vista besándose y abrazando a un hombre que algunos usuarios identifican como ‘El grillo’, presuntamente vinculado al mundo ecuestre.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Los comentarios han sido implacables, y muchos usuarios la acusan de repetir las conductas por las que criticó a Karina.

Aunque ninguna de las dos ha hecho declaraciones recientes directas, la tensión entre Karina García y Laura G parece estar lejos de terminar. Lo que inició como una disputa dentro de un ‘reality show’ ha escalado a una exposición mediática constante, donde las redes sociales juegan un papel clave en la narrativa.

Por ahora, Laura G enfrenta una nueva ola de críticas, mientras su imagen pública continúa en el centro del debate digital. La historia entre ambas influencers aún no parece tener un punto final.

