El mundo digital se estremeció con la noticia del fallecimiento de Zuza Beine, una joven de 14 años de Wisconsin que decidió mostrar sin filtros su batalla contra la leucemia mieloide aguda, enfermedad que la acompañó durante la mayor parte de su vida.

Zuza fue diagnosticada a los 3 años con este tipo de cáncer de la sangre que nace en la médula ósea, lo que la obligó a someterse a tratamientos médicos desde muy pequeña. Pese a ello, nunca dejó que la enfermedad definiera su manera de vivir. A través de TikTok e Instagram, plataformas en las que reunió más de un millón de seguidores, relató su día a día con un tono honesto y esperanzador, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia.

(Lea también: Camilo Cifuentes, famoso ‘influencer’, salió del anonimato y se mostró en redes sociales)

Zuza utilizó sus redes para hablar de sus dolores, los efectos de las medicinas y las dificultades de su tratamiento, pero también para enviar mensajes positivos a quienes atravesaban momentos similares. En uno de sus últimos videos reconoció:

“Últimamente mi salud no ha sido la mejor, ni física ni mentalmente. Estoy constantemente tomando medicinas para el dolor porque mi cuerpo duele tanto, tanto, tanto”.

Aun así, su despedida virtual no estuvo marcada por la queja, sino por la gratitud. “Ser diagnosticada con cáncer me ha hecho profundamente agradecida por las cosas cotidianas que muchas personas dan por sentado”, escribió poco antes de fallecer, destacando el valor de los pequeños momentos junto a sus amigos, su mascota y la comida que disfrutaba.

(Vea también: La ascendieron y renunció: ‘influencer’ dejó su trabajo luego de 9 años y compartió la historia)

La familia de Zuza Beine recalcó que lo más importante para ella era vivir como cualquier niña, sin que la enfermedad le arrebatara su alegría. Por eso, decidió abrirse al mundo digital y dejar un mensaje de fortaleza y agradecimiento.

Hoy, su historia continúa inspirando a miles de personas que encuentran en sus palabras un recordatorio de lo valioso que es cada día de vida.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.