La madrugada del domingo 28 de septiembre, la tranquilidad del barrio La Manga, en el suroccidente de Barranquilla, se vio interrumpida por un crimen que ha causado rechazo y consternación: el asesinato de Yolanda Estefany Arias Santos, de 24 años, quien habría sido asfixiada mientras dormía por su pareja sentimental.

Horas antes del crimen, la joven había compartido con familiares en un asado en casa de su suegra, acompañada de su pareja, con quien mantenía una relación desde hacía dos años. Según relató Iris de Jesús Abad Terán, madrastra de la víctima, no existían antecedentes de violencia. “Él siempre se veía como una buena persona. Nadie sospechaba que pudiera hacer algo así”, declaró a El Heraldo.

El cuerpo de Yolanda fue encontrado por su hermano, Jainer Arias, quien regresaba de su turno como vigilante. La halló envuelta en una sábana y con una almohada sobre el rostro. Fue trasladada al centro asistencial Camino La Manga, donde los médicos confirmaron que presentaba signos de asfixia mecánica y falleció pese a los intentos de reanimación.

El señalado responsable, identificado como Jairo Samuel Páez Muñoz, huyó de la vivienda en la motocicleta de la víctima. Sin embargo, el vehículo contaba con un sistema de rastreo que permitió a las autoridades seguir su recorrido hasta las playas de Salgar, donde fue detenido horas más tarde.

Durante la investigación, la familia fue notificada de un hallazgo clave: Páez habría dejado una carta en la que admitía su responsabilidad y pedía perdón por el crimen.

El feminicidio de Yolanda ha sacudido a la ciudad y reabierto el debate sobre la violencia contra las mujeres. Vecinos y colectivos sociales han convocado a exigir justicia y reclaman mayores medidas de prevención frente a una problemática que sigue cobrando vidas en el país.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

