La ciudad de Kahramanmaras, en el sur de Turquía, fue escenario de un crimen que ha causado indignación nacional. Eser Karaca, de 42 años y madre de dos hijos, fue asesinada por su expareja, Atilla Ayintapli, dentro del hospital privado donde trabajaba como secretaria médica.

El ataque ocurrió el mismo día en que Karaca había solicitado una orden de alejamiento en contra del agresor, quien la acosaba para retomar la relación pese a antecedentes de maltrato.

Un video de seguridad, difundido por medios internacionales, muestra a Ayintapli vestido de negro, ingresando al hospital con una bolsa plástica. Dentro de la oficina de su exesposa discutió con ella y con un compañero de trabajo antes de sacar una escopeta escondida.

Karaca intentó huir por las escaleras, pero fue alcanzada por los disparos mientras levantaba las manos en un gesto de desesperación. Ya en el suelo, el agresor le disparó en dos ocasiones más antes de abandonar el lugar.

Los compañeros de la víctima corrieron a auxiliarla en medio del pánico, pero pese a ser atendida de urgencia en el mismo hospital, falleció a causa de las graves heridas.

Ayintapli, de 44 años, fue detenido poco después del ataque. Además de ser procesado por el feminicidio de Karaca, enfrenta cargos por haber amenazado con el arma a otro trabajador del hospital.

La fiscalía turca presentó cargos formales y solicitó cadena perpetua para el acusado, quien actualmente permanece bajo custodia mientras avanza el juicio.

El caso ha reavivado el debate sobre la violencia contra las mujeres en Turquía, un país en el que organizaciones feministas denuncian que los mecanismos de protección suelen fallar. Para colectivos de derechos humanos, la muerte de Karaca refleja la vulnerabilidad de las víctimas, incluso cuando logran interponer medidas judiciales como las órdenes de alejamiento.

