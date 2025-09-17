El pasado 15 de septiembre una tragedia ocurrió en el barrio Recodo, del vecino municipio de Mosquera, Cundinamarca. Una niña de apenas nueve años de edad perdió la vida a causa de múltiples heridas de arma cortopunzante en un episodio de violencia intrafamiliar. Según fuente policial, el incidente tuvo lugar durante la madrugada en una vivienda de este sector, donde la madre de la víctima y el presunto agresor, excompañero sentimental de esta, se vieron involucrados en una pelea que terminó con un fatal desenlace.

En Bajo Sospecha, de Pulzo.com hablamos en exclusiva con Diego Piza, secretario de Seguridad de Mosquera, quien nos dio detalles de lo que sucedió en este caso.

“Se encontró a un sujeto de 33 años, que se encontraba con un arma cortopunzante y que hirió a una menor de 9 años causándole múltiples heridas y luego, al percatarse de la presencia de la Policía, se autolesionó produciéndose más de 10 puñaladas asimismo con dos que revisten gravedad. La menor falleció en el hospital y el presunto agresor está actualmente en la UCI esperando que retome conciencia para aplicar el proceso de judicialización”, indicó.

Además, dio detalles de lo que pasó en el caso y la otra menor que encontraron en la escena, así como el estado actual de la madre de la pequeña que fue asesinada: “Son hechos que están en investigación, la comunidad ha advertido diferentes hipótesis. Se cree que hay un tema pasional, en lo que hemos identificado era el padrasto. Dentro de la vivienda había otra menor de 10 años y el sujeto es el padre biológico de esta menor, ella presenció toda la escena y ella está en custodia de la Alcaldía de Mosquera y se le está brindando todo el acompañamiento psicológico a la madre de la niña asesinada y a ella”, mencionó.

También se refirió a si el presunto agresor cuenta con un prontuario o algún pasado que indicara algún tipo de problema de violencia de género con su expareja: “Al sujeto no se le encuentran antecedentes judiciales, ni tampoco en comisarias de familia. Las hipótesis apuntan a otras cuestiones. Nos hemos comunicado con la madre, ella está consternada y está pasando por un proceso bastante difícil, es una situación que lamentamos”.

Finalmente, Piza contó cómo es el estado de salud del presunto feminicida y qué va a pasar con la otra menor que tienen en custodia: “En este momento lo que sabemos es que está en una UCI, está estable. Por ahora en la Alcaldía le estamos haciendo acompañamiento a la otra menor y se está articulando con Bienestar Familiar para que ellos tomen la decisión con ella. Lo que encontramos fue un desorden y por las heridas había bastante sangre”.

