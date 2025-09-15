El espeluznante crimen cometido en el barrio El Recodo de Mosquera, en Cundinamarca, dejó consternada a la comunidad de este sector. Una niña de tan solo nueve años fue brutalmente asesinada por su padrastro en medio de una riña familiar durante la madrugada de este lunes 15 de septiembre, como informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

Esa noche, la paz en el municipio de Mosquera fue alterada por el infernal suceso. Gritos y ruidos perturbadores despertaron a los vecinos alrededor de las 4:40 am, quienes de inmediato alertaron a la Policía. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la niña congelada en una terrible escena: con múltiples heridas de arma cortopunzante, la niña yacía en una grave condición en su cama, de acuerdo con la emisora.

A pesar de hallarla aún con vida, la gravedad de las heridas dictó sentencia sobre su destino. La menor fue trasladada al hospital San Rafael de Mosquera, donde desafortunadamente perdió la vida por la severidad de su lesiones, como lo confirmó el secretario de Seguridad de Mosquera, Diego Piza, en diálogo con Noticias Caracol.

“Nosotros rechazamos este tipo de actos de violencia que cobran la vida de una menor de 9 años. Recibimos una llamada a las 4:40 de la madrugada de la comunidad frente a un caso de violencia intrafamiliar. La Policía llega y haciendo uso legitimo de la fuerza ingresa a la vivienda y encuentra a una menor con múltiples heridas con arma cortopunzante y un sujeto de 30 años que, al ver a la Policía, se autolesiona con la misma arma intentando probablemente quitarse la vida; sin embargo lo capturan y lo llevan a una clínica, donde es recluido a una UCI”, dijo.

Además, dio escalofriantes detalles de cómo fue el brutal ataque de este hombre a la menor de edad. Todo, al parecer, por venganza luego de una fuerte discusión que tuvo con su pareja sentimental.

“Fue un arma cortopunzante, el diagnóstico nos dice que fue de más de 40 heridas que tenía ella. Al llegar la Policía aún tenía signos vitales, alli recibe la atención médica, pero lamentablemente falleció horas después”, mencionó.

En medio de una riña, una niña de nueve años fue asesinada, al parecer, por la expareja sentimental de su mamá en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca. El secretario de Seguridad, Diego Alberto Piza, entregó un informe sobre estos hechos. Siga la señal de Noticias Caracol… pic.twitter.com/fQKHHBZWFe — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 15, 2025

En cuanto al presunto atacante, Piza reveló que todavía su pronóstico es reservado y amplió información sobre el pasado judicial de este sujeto: “Hay distintas versiones, pero revisando los antecedentes.no tenía nada y tampoco con comisarías de familia, entonces los hechos están siendo investigados. Por razones de seguridad solo podemos decir que está en una UCI, pero cuando lo trasladaron en la clínica hubo un intento de asonada para lincharlo. Él se hizo dos lesiones y eso le produjo un estado crítico, pero aún se mantiene con vida”.

La comunidad, conmovida y horrorizada, ha mostrado solidaridad con la familia de la pequeña víctima, organizando una emotiva velatón y demandando la pronta acción de las autoridades para prevenir la violencia intrafamiliar y proteger a las víctimas más jóvenes y vulnerables.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

