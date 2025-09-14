Luego de que la viuda de Miguel Uribe hablara de una presunta intimidación que sufrió por parte de María Fernanda Cabal, la senadora dio su versión y aseguró que todo se dio por un malentendido.

(Le puede interesar: “Mamá, ¿por qué mataron a mi papá?”: dura frase del pequeño Alejandro a la viuda de Miguel Uribe)

Todo se dio por una entrevista para RCN en la que María Claudia Tarazona aseguró que, durante el funeral de su esposo, la senadora del Centro Democrático se le acercó con un micrófono prendido, por lo que le pidió que se lo quitara.

⚠️ “Escuchar a María Fernanda Cabal decirme: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país’. Eso fue de lo más duro que viví con Miguel en un cajón a mis espaldas”. @joseMAcevedo pic.twitter.com/an2wZqvsaj — Noticias RCN (@NoticiasRCN) September 15, 2025

Mientras conversaban, la pareja del senador asesinado en un ataque armado aseguró que Cabal la amenazó, posiblemente por un temor a que se metiese en la política, carrera de la que confirmó que dio un paso al costado.

(Lea también: “¡Descarado, atrevido!”: viuda de Miguel Uribe se refiere a Gustavo Petro en RCN)

Frente a eso, la precandidata del Centro Democrático dio su versión frente a las declaraciones de la viuda de su colega de partido. Cabal reconoció que llevaba un micrófono en una prenda porque, momentos atrás, había hecho una grabación.

“Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo, por estar atenta a la situación de Miguel”, agregó la senadora a través de un comunicado que publicó en ‘X’ (Twitter).

Comunicado de prensa a la opinión pública. pic.twitter.com/7kPbcwSQKc — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 15, 2025

Sumado a ello, Cabal aseguró que nunca lanzó comentarios intimidantes a María Claudia Tarazona y que con Miguel Uribe siempre tuvo un buen intercambio de principios, pese a algunos desacuerdos mutuos. “Ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia Tarazona provino de mí”, sentenció.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.