La inseguridad en Bogotá sigue siendo un tema que desata sinsabor en los habitantes de la ciudad, que temen salir a las calles y ser víctimas de cualquier tipo de hurto. Recientemente, María Fernanda Cabal y su esposo, José Felix Lafaurie, denunciaron otro golpe de los amigos de lo ajeno.

La senadora del Centro Democrático pidió ayuda a través de redes para recuperar una camioneta gris oscura que robaron en el norte de la capital colombiana, exactamente en la calle 137 con carrera 58a.

“Les pido que ayudemos a difundir”, expresó Cabal a través de ‘X’ (Twitter).

