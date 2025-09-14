La inseguridad en Bogotá sigue siendo un tema que desata sinsabor en los habitantes de la ciudad, que temen salir a las calles y ser víctimas de cualquier tipo de hurto. Recientemente, María Fernanda Cabal y su esposo, José Felix Lafaurie, denunciaron otro golpe de los amigos de lo ajeno.
La senadora del Centro Democrático pidió ayuda a través de redes para recuperar una camioneta gris oscura que robaron en el norte de la capital colombiana, exactamente en la calle 137 con carrera 58a.
🚨 #URGENTE!!! Camioneta Hyundai Tucson con placas BZS056, fue hurtada en Bogotá, en la calle 137 a con carrera 58 a.
Les pido que ayudemos a difundir. pic.twitter.com/AMaSIRgyhsLee También
San Bernardo renace: cultura, arte y comunidad impulsan la transformación de este icónico barrio de Bogotá Ciclovía de Bogotá: mucho más que pedalear, el evento que transforma salud y ciudad cada domingo Protege a tu familia: Bogotá anuncia jornada masiva de vacunación y refuerza defensa ante brotes epidémicos Pánico por persecución a carro con placas falsas en Usaquén (Bogotá): hubo choque y balacera
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 14, 2025
“Les pido que ayudemos a difundir”, expresó Cabal a través de ‘X’ (Twitter).
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO