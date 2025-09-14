El relato de la viuda sobre cómo se enteró de la muerte de Miguel Uribe, no fue lo único que ha conocido el país recientemente, pues ventiló detalles que nadie esperaba y que hasta sorprenden, ya que vienen de María Fernanda Cabal, una figura política muy cercana a quien fue su esposo y con quien había una disputa para ser presidente de Colombia en 2026 porque ambos se destacaron como precandidatos del Centro Democrático.

En medio del relato que hizo María Claudia Tarazona a Noticias RCN, aseguró que en una de las visitas de la senadora a la Fundación Santa Fe decidió ir a saludarla y agradecerle por la compañía, pero gracias a una persona cercana, se percató que Cabal tenía un micrófono prendido (escondido), lo que le causó molestia. De inmediato, le pidió a la política que se lo quitara.

“Cuando se acercó a mí, tenía un micrófono. Entonces yo le dije: ‘María Fernanda, ¿te puedes quitar el micrófono, por favor?’. Me dijo: ‘no, es que yo no tengo ningún micrófono’. Le dije: ‘ese que tienes ahí'”, mencionó Tarazona en la entrevista.

Y agregó lo que le respondió la senadora: ¡Ay!, no me había dado cuenta”. En ese momento, de acuerdo con lo dicho por la viuda de Miguel Uribe, la política se lo quitó y se lo entregó a una mujer que la acompaña y trabaja con ella.

Lo más complicado no quedó ahí, ya que en el velorio del senador, Tarazona habría vivido un momento todavía más complicado con la senadora, según con lo relatado al medio de comunicación y que empeoró todavía más las cosas, teniendo en cuenta que, de por sí, estaba pasando una situación demasiado dura junto a sus hijos y demás familia.

“Acto seguido, con mi esposo atrás en un cajón, con mis tres hijos y con Alejandro de 4 años, María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome, me imagino yo, con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata política a amenazarme diciéndome: ‘tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’. Me hablaba cerquita y yo le decía: ‘María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás. Está en un cajón, me lo mataron. Me lo mataron por hacer política, ¿cómo así que yo no conozco este país? ¿De qué me hablas?'”, agregó Tarazona en su relato.

“En ese momento como que ella me da un abrazo y yo salí de ese espacio donde estaba, me senté y yo dije: ‘ no puede ser’. Porque es que una cosa es la política. En la política tú ves infinidad de cosas. Tú en la política ves oportunismo, ves egos, ansias de poder, ves deshonestidad. La política buena se hace, claro, con diferencias, riñendo, empujando, peleando, que era lo que hacía Miguel, y eso está bien. El debate político está bien, pero como ser humano no puedes hacer eso. Tú no puedes coger a una viuda, que le acaban de matar a su marido, con sus cuatro hijos a decirle y amenazarla por el miedo a que haya una contienda política”, siguió contando María Claudia a Noticias RCN.

Posteriormente, la viuda de Miguel Uribe concluyó: “Para gobernar hay que ser un buen ser humano, porque eso es lo que necesita este país. Y cuando tú traspasas esa línea de lo político y te llevas por delante lo que sea, no eres un buen ser humano. No hay un buen ejemplo. No puede pasar, no puede pasar, eso no es sano para el país”.

