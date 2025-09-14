La viuda de Miguel Uribe Turbay volvió a referirse a aquel triste 11 de agosto y sus días posteriores, fecha en la que Colombia estuvo de luto por el fallecimiento del senador, quien luchó por su vida durante más de dos meses al ser víctima de un ataque armado el 7 de junio en Bogotá.

En una entrevista para RCN, María Claudia Tarazona no se guardó nada contra Gustavo Petro y le dejó fuertes pullas. Todo se dio cuando el director del noticiero mencionado, José Manuel Acevedo, le preguntó a la viuda del exsenador qué le hubiera dicho al presidente si él la hubiera llamado para mostrarle sus condolencias.

Tarazona, además, detalló cómo se enteró de que había planes de que miembros del Gobierno, incluido el mandatario, tenían planes de asistir al funeral del precandidato presidencial asesinado. Ella detalló cómo tomaron la decisión de decirles a los representantes de la administración actual que se abstuvieran de asistir.

“Yo estaba en el Congreso y Miguel (papá) me avisa, me dice: ‘creo que la vicepresidenta va a ir o va a enviar a alguien’. Yo fui a donde una persona que podía incidir en eso y le digo que si, el señor presidente, la vicepresidenta o alguien de su gabinete llega a la catedral, yo voy a tener que coger el micrófono y pedirles que se vayan”.

Ella agregó que no quería que miembros del Gobierno la hicieran pasar por esa situación porque se atrevería a pedirles que se salieran. “No quiero la compañía de Petro ni de ninguno de sus aliados en la catedral… de un ser tan magnífico como Miguel, con gente tan deshonrosa como ellos. No iba a pasar”.

María Claudia Tarazona aseguró que su suegro, Miguel Uribe Londoño, estuvo de acuerdo con esa decisión y la apoyó.

