La muerte de Miguel Uribe fue una noticia que estremeció a todo el país, sin importar la orilla política, ya que se trató de un precandidato presidencial y que destapó que el nivel de inseguridad en el país está disparado, a pesar de que se quiera demostrar lo contrario.

María Claudia Tarazona contó, después de un mes del fallecimiento del senador en la Fundación Santa Fe (Bogotá), todo lo que padeció junto a su familia en ese momento de sufrimiento, permitiendo que los colombianos conozcan lo que fue el momento previo y posterior del deceso del senador del Centro Democrático.

Entre lo que reveló la viuda, se destaca que, en lo que ella concierne, ninguna persona debe pasar por un momento tan lleno de dolor, ansiedad y preocupación por un ser querido y que, además, la primera persona que se enteró de la muerte fue Miguel Uribe Londoño, su papá.

Según cuenta Tarazona a Noticias RCN, Uribe Londoño llegó a su casa para contarle a ella del hecho sobre las 3:30 a. m. del 11 de agosto. Asimismo, confirmó que salieron de inmediato para la clínica para afrontar el hecho que estremeció a toda su familia.

Lee También

“Los 14 minutos en ambulancia hasta la Fundación Santa Fe son los momentos más espantosos que pueda vivir un ser humano. Horrible, horrible. Después me fui a un parque a gritar, afuera de mi casa”, aseguró la viuda de Miguel Uribe a ese medio.

“Para mí, el milagro sí existió”, dijo María Claudia Tarazona en entrevista con Noticias RCN. Sobrevivir al disparo, resistir más de 25 cirugías y darle dos meses de vida a su familia, la mayor bendición. ✨ @JoseMAcevedo pic.twitter.com/DiGvvVgy7c — Noticias RCN (@NoticiasRCN) September 15, 2025

Por otra parte, María Claudia Tarazona destacó que la presencia de los amigos y familiares fue total, ya que llegaron a su hogar para acompañarla a ella y su familia en ese duro momento de duelo, hasta el punto que casi no cabía nadie en su casa, algo que ella agradece desde lo más profundo de su corazón.

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.