Alejandro Uribe Tarazona, al igual que muchos niños en este país, tuvo que vivir la violencia en carne propia, todo por cuenta de la muerte de su papá, Miguel Uribe, el pasado 11 de agosto en las instalaciones de la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá, donde trató de luchar por su vida por casi dos meses, luego de haber sido víctima de un atentado en el parque El golfito en la localidad de Fontibón.

En una entrevista otorgada a Noticias RCN, María Claudia Tarazona no solo contó que María Fernanda Cabal la amenazó en el funeral del senador, sino que para sus hijos este ha sido un proceso muy difícil de asimilar, debido a la unión y al amor que existía entre ellos y que hacía que su familia siempre estuviera sólida frente a la adversidad y los retos.

Ahora bien, la viuda de Miguel Uribe confesó a ese medio de comunicación que su hijo Alejandro le hizo una pregunta difícil de contestar: “Mamá, ¿por qué mataron a mi papá?”, a lo que ella mencionó que todas las decisiones que debe tomar frente a momentos como este siempre lo hace asesorada por Cecilia Zuleta, especialista en psicología clínica, del desarrollo, regulación emocional y neurociencias en primera infancia.

Lee También

“Estábamos yendo a misa y, por supuesto, Alejandro me dice que no quiere ir. Y le digo: ‘mi amor, te voy a contar un secreto. La iglesia es la casa de Dios y Dios siempre está con papá. Entonces, cuando llegues a la iglesia, vas a estar con Dios y vas a estar más cerca de papá. Y se voltea y me dice: ‘¿mami, me puedo quedar a dormir en la iglesia?‘”, contó María Claudia Tarazona sobre ese momento que vivió con su hijo de 5 años, cuando se dirigían a las exequias de Miguel Uribe.

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.