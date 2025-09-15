En los últimos días, el nombre de María Fernanda Cabal ha estado en el centro del debate público debido a un señalamiento hecho por María Claudia Tarazona. Según Tarazona, la senadora la habría amenazado en caso de que tuviera intenciones de entrar en la contienda política tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.

Esta afirmación despertó polémica y causó múltiples reacciones en redes sociales, donde se cuestionó el comportamiento de la dirigente del Centro Democrático en un momento tan sensible.

La controversia creció cuando la propia Cabal decidió pronunciarse para rechazar de manera tajante la versión difundida por Tarazona. En un comunicado difundido por medios y a través de sus canales digitales, la congresista negó haber hecho comentario alguno contra Uribe Turbay o sus familiares.

De acuerdo con su testimonio, su única intención al asistir a la sala de velación fue expresar sus condolencias de manera respetuosa y acompañar a los más cercanos al político fallecido.

“Quiero reiterar mi transparencia: ningún comentario transmitido por la señora María Claudia provino de mí. Miguel y yo competíamos; teníamos una emulación; compartíamos principios fundamentales. También había discrepancias. Y, con profundo dolor por el atentado, fui solamente a saludar a su señora y a su familia. Colombia me conoce”, aseguró Cabal, dejando en claro que considera injustas e infundadas las acusaciones en su contra.

A pesar de su defensa, en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook surgieron numerosas críticas hacia la senadora. Muchos usuarios señalaron que era impropio “convertir un velorio en plaza política” y respaldaron las declaraciones de Tarazona, dando lugar a un intenso debate que, una vez más, puso sobre la mesa la forma en que la figura de Cabal es percibida por la opinión pública: admirada por unos y cuestionada por otros.

Iván Mejía arremete contra María Fernanda Cabal

En medio de esta polémica, apareció la voz del reconocido periodista deportivo Iván Mejía, conocido popularmente como ‘Don Iván’. Aunque retirado de los medios de comunicación, Mejía continúa siendo muy activo en redes sociales, donde no duda en expresar sus opiniones sobre distintos temas de la vida nacional. En esta ocasión, decidió pronunciarse acerca de María Fernanda Cabal y su posible aspiración a la presidencia de Colombia, dejando un mensaje contundente que no pasó desapercibido.

“Hmmm, hmmm, qué susto esa bruja en el poder. Es realmente perversa y desalmada”, escribió Mejía en su cuenta personal, dejando en evidencia su rechazo hacia la senadora y su temor ante la posibilidad de que llegue a ocupar la Casa de Nariño.

Hmmm, hmmm, que susto esa bruja en el poder. Es realmente perversa y desalmada. https://t.co/bLOiYQwLE3 — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) September 15, 2025

Sus palabras rápidamente se viralizaron, causaron cientos de reacciones y dividiendo opiniones entre quienes comparten su visión y quienes consideran exagerado su calificativo.

Para algunos, estas características la convierten en una candidata firme y coherente; para otros, representan un riesgo de polarización aún mayor en un escenario nacional ya bastante fragmentado.

Lo cierto es que la figura de María Fernanda Cabal sigue causando fuertes controversias en el panorama político colombiano. Sus declaraciones, su manera de hacer oposición y su constante exposición en medios de comunicación la mantienen en el radar como una de las voces más representativas del uribismo.

Sin embargo, también la convierten en blanco de críticas constantes y en el centro de debates que, como este, trascienden lo estrictamente político para instalarse en la opinión pública.

Con todo esto, lo que parecía ser una situación privada alrededor del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay terminó por escalar a un debate de alcance nacional, en el que la imagen de María Fernanda Cabal, su credibilidad y su proyección política quedaron nuevamente bajo la lupa.

