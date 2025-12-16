El 14 de diciembre de 2025, una tragedia conmocionó a Colombia cuando un bus que transportaba a estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello desde las playas de Tolú (Sucre) cayó por un precipicio en una carretera rural que conecta Remedios, Segovia y Zaragoza (Antioquia).

La lamentable situación dejó 17 muertos y al menos 20 heridos, tres de ellos en estado crítico. La nación se sumió en luto. El vehículo pertenecía a la empresa Precoltur.

Precisamente, la gerente de la compañía, María Elena Molina, en diálogo con Blu Radio salió en defensa del conductor Johnatan Alexander Taborda, quien falleció en el accidente.

“Todo está en investigación. El chico llevaba con nosotros dos años, en dos contratos, y nunca tuvimos una dificultad”, indicó Molina a la vez que aseguró que Taborda nunca tuvo llamados de atención.

¿Bus que se accidentó con estudiantes en Antioquia presentaba fallas mecánicas?

Por otro lado, testimonios de sobrevivientes y familiares indican que el bus presentaba fallas mecánicas previas durante el viaje, llegando a detenerse cada 10 a 15 minutos.

“El vehículo presentaba fallas desde antes de partir hacia Medellín. Desde el hotel se reportaron fallas de batería, el aire y del motor”, afirmó David Rúa, primer sobreviviente, a Noticias Caracol.

Frente a esto, la representante de la compañía indicó que “la compañía tiene 40 años” y nunca se había presentado una situación de esta magnitud. Asimismo, se solidarizó con las familias de las víctimas.

La excursión de graduación había sido organizada por los propios estudiantes, sin la participación institucional del liceo ni de la Secretaría de Educación de Antioquia. Esto pone de relieve la ausencia de supervisión y de medidas de seguridad en este tipo de actividades extracurriculares.

