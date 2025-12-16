Entre los 20 sobrevivientes del accidente, hay uno que llama la atención: el joven David Rúa Vallejo, al que muchos llaman “ángel” porque fue el que logró ayudar a varios de sus compañeros y salir hasta la carretera para pedir ayuda, aunque no fue nada fácil.

Él ha contado en diferentes entrevistas que junto a sus compañeros vio que el vehículo presentaba algunas fallas, incluso antes de empezar el viaje desde Tolú hasta Medellín, aunque no han dado un diagnóstico oficial por parte de las autoridades que analizan el vehículo que, además, quedó casi destruido.

En una conversación con Noticias Caracol, David aseguró que cuando el vehículo cayó por el abismo, él iba durmiendo, pero cree que algunos de sus compañeros sí estaban despiertos y pudieron presenciar con más detalle lo sucedido. Sin embargo, la sensación de caída y los golpes que se daba el vehículo contra las rocas lo despertaron.

“En el momento en el que yo abro los ojos, veo una rendija por la que entra un poquito de luz. Salí por ahí y empiezo a escuchar los lamentos, los gritos de ayuda y veo como mis compañeros intentan salir. También, lamentablemente, vi amigos fallecidos. Me di cuenta que yo estaba bien y empiezo a ayudar a mis compañeros”, dijo.

Ahí fue que empezó su acto heroico. A pesar de que él tenía algunos golpes leves y raspones en su cuerpo, David, según contó, empezó a ayudar a sus compañeros, o al menos intentarlo. “La primera fue María Isabel, que era la que iba a mi lado y estaba debajo del bus. Ella gritaba mi nombre. Yo la alcancé a sacar y sentar en un lugar más cómodo. También ayudé a Sara Escobar, que también estaba debajo del bus. A ella la intenté ayudar, pero vi que tenía un pie en estado crítico. A ella la acomodé en un lugar que no fuera tan peligroso porque veía rocas que podían acabar encima de ella”, aseguró.

Tristemente, a pesar de su esfuerzo, Sara Escobar fue una de las 16 jóvenes que falleció en el lugar de los hechos.

Y es que, según el relato de David, ayudarlos no fue nada fácil porque además de intentar rescatarlos, él también salió de lo que llama un acantilado, para pedir ayuda en la vía.

“Subiendo el acantilado me demoré bastante tiempo. Diría que por ahí una hora, pero no sé cuánto fue realmente. Pero estando arriba en la carretera, me demoré más o menos una hora esperando que alguien parara porque todos los vehículos pasaban, pero no paraban. Diría que fueron más de 100 vehículos entre carros, camiones, tractomulas, pero ninguno paraba. Me veían porque hacían luces y todo, pero ninguno paraba. Fue una tractomula la que finalmente me ayudó”, dijo.

Sara Escobar no fue la única a la que él intentó ayudar y luego falleció. Según contó David, él también vio a Mateo Castaño, quien terminó siendo otra de las 16 víctimas fatales.

“Mientras que yo voy subiendo, veo a Mateo, que estaba atrapado en unos árboles y estaba como cerca de un charco de agua. A él lo intenté ayudar, pero tenía muchas ramas encima, muy pesadas. Él también me decía que algo lo tenía atrapado y no lo dejaba sacar”, aseguró el joven sobreviviente.

Pero también salvó a varios compañeros. Sin ufanarse de su heroico acto, David contó que nunca perdió el control de la situación y desde el primer momento supo que debía actuar de la mejor manera para salvar a sus compañeros. “Yo no encuentro una explicación lógica de lo que me pasó a mí y de dónde tenía fuerzas, solo sé que fueron las fuerzas que me dio el Señor para poder socorrer a mis compañeros y ayudarlos de una forma inmediata. En ningún momento grité, más que para preguntar cómo estaban, cómo se encontraban y dónde estaban. Siento que eso me ayudó demasiado para actuar de una forma firme y controlada”, dijo.

También mencionó: “Algo me decía que yo no me podía rendir, que yo era la única esperanza de salvar a mis compañeros. Le pedía a mi Dios que me diera una oportunidad, una luz, una señal para salir de ahí”.

Y lo hizo, luego de escalar en medio de las piedras y el fango, recoger a dos compañeros —un joven al que identificó como Forero y otro al que llamó Nicolás Ochoa— que también estaban heridos, pero que se podían movilizar, ascendió hasta la parte alta y caminó por una rendija que había sido abierta por el bus y así logró salir a la carretera para pedir ayuda. Sin lugar a dudas, su fortaleza física y mental fueron claves para afrontar esta situación. Y aunque asegura que está en “shock” por lo sucedido, también habla con mucha madurez sobre lo que fue este terrible hecho que marcará su vida para siempre.

De hecho hay imágenes que seguramente no borrará de su cabeza: “Hay algo que me impacta demasiado y es que cuando vi a la primera víctima, no la pude reconocer (…) Los voy a recordar a todos mis compañeros como parte de una de las mejores etapas de mi vida y los voy a querer para siempre. Dios sabe lo que hace y todo tiene una razón”.

