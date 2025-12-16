La madrugada del domingo 14 de diciembre trajo consigo el terrible accidente de una excursión escolar en Antioquia que dejó 17 muertos y enlutó a todo el país, pues nadie esperaba un siniestro vial de tales proporciones y muchos menos que las víctimas fueran jóvenes que hasta ahora iban a empezar a forjar sus vidas.

David Rúa, uno de los sobrevivientes, mencionó en entrevista con Noticias RCN que este fatal hecho habría sido el fruto de tres fallas mecánicas del bus y que fueron visibles justo en el momento antes de salir de Tolú (Sucre) hacia Bello (Antioquia), dejando en el aire que esta hipótesis podría ser la causa real de lo acontecido.

Justamente, el joven confirmó una de las fallas mecánicas que advirtió una de las fallecidas del Liceo Antioqueño. Lo que pocos saben es que serían varias las averías del vehículo, según lo relatado por el graduado de la institución a ese medio.

Estas son las fallas que observó David junto a sus compañeros:

El aire acondicionado dentro del bus.

La batería.

El motor.

Precisamente, en lo que concierne a la batería, llamó la atención que este sobreviviente mencionó que: “la vi con mis propios ojos, los demás compañeros también la vieron y todos lo vieron. Que la sacaron y la recargaron con otro bus“.

Por otra parte, Rúa agregó que las personas que estaban ahí (sin estar seguro si pertenecían a la empresa que organizó la excursión) sabían de esos fallos.

¿Qué dijo la empresa que estaba a cargo de la excursión escolar en Antioquia?

Antioquia y el país continúan consternados por el trágico final de una excursión de recién graduados, luego de que el bus en el que se movilizaban egresados del Liceo Antioqueño de Bello se precipitara a un abismo en la vía que comunica la Costa Atlántica con Medellín. El accidente dejó 17 personas fallecidas y 20 heridas.

La empresa Senior Fest S.A.S., organizadora del viaje de los jóvenes hacia Tolú, se pronunció este domingo 14 de diciembre para entregar detalles sobre lo ocurrido. De acuerdo con el comunicado, en el bus se transportaban 34 excursionistas, un guía y dos conductores al momento del siniestro.

En el pronunciamiento, la compañía aseguró que activó sus protocolos de atención tras conocerse la emergencia. “Nuestra prioridad absoluta desde el primer momento ha sido y continúa siendo la atención integral de los afectados y el acompañamiento permanente a las familias. Desde que se conocieron los hechos, la empresa activó sus protocolos de emergencia y ha venido coordinando de manera directa con los organismos de socorro, los centros médicos y las autoridades competentes”, señaló el comunicado firmado por Kevin Grajales, representante legal de la empresa.

