La excursión escolar en Antioquia que dejó 17 muertos (entre los que hay 16 menores) del Liceo Antioqueño de Bello ha sacudido completamente al país, pues se trataba de una actividad de despedida de muchachos que recién acababan de graduarse y esperaban iniciar un nuevo ciclo en sus vidas personales y profesionales.

Justamente, un joven de esta institución, compañero y amigo de los fallecidos y heridos, contó a Noticias Caracol que decidió no ir a la excursión programada para ir a Tolú (Sucre), motivo que lo salvó de ir en el bus que cayó por un abismo en la vía que conecta a los municipios de Segovia y Remedios en el departamento antioqueño.

El joven identificado como Juan José Quijano manifestó que: “Gracias a Dios no fui por ahí”. Posteriormente, le preguntaron por qué no quiso ir y él dijo: “No sé, no me nació. No quise ir“, aclaró Juan José, notándose bastante afligido por lo sucedido en la madrugada de este domingo 14 de diciembre.

Hay conmoción y luto por un accidente de tránsito que dejó 16 estudiantes de grado once muertos y otras 20 personas heridas. El conductor del vehículo también perdió la vida en este siniestro vial. Estas son las hipótesis que se conocen. Ampliación en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/87w9PQMELK — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 15, 2025

Adicionalmente, Quijano expresó que muchos de quienes fallecieron eran amigos suyos, con los que vivió momentos únicos y que llevará para siempre en su corazón, palabras que dejaron impresionados a muchos, ya que una simple decisión que evitó que compartiera en la excursión con ellos una última experiencia también lo salvó de morir o de haber quedado entre los numerosos heridos del Liceo Antioqueño que están en dos hospitales.

¿Qué dijo la empresa que estaba a cargo de la excursión escolar en Antioquia?

Antioquia y el país continúan consternados por el trágico final de una excursión de recién graduados, luego de que el bus en el que se movilizaban egresados del Liceo Antioqueño de Bello se precipitara a un abismo en la vía que comunica la Costa Atlántica con Medellín. El accidente dejó hasta ahora 17 personas fallecidas y 20 heridas.

La empresa Senior Fest S.A.S., organizadora del viaje de los jóvenes hacia Tolú, se pronunció este domingo 14 de diciembre para entregar detalles sobre lo ocurrido. De acuerdo con el comunicado, en el bus se transportaban 34 excursionistas, un guía y dos conductores al momento del siniestro.

En el pronunciamiento, la compañía aseguró que activó sus protocolos de atención tras conocerse la emergencia. “Nuestra prioridad absoluta desde el primer momento ha sido y continúa siendo la atención integral de los afectados y el acompañamiento permanente a las familias. Desde que se conocieron los hechos, la empresa activó sus protocolos de emergencia y ha venido coordinando de manera directa con los organismos de socorro, los centros médicos y las autoridades competentes”, señaló el comunicado firmado por Kevin Grajales, representante legal de la empresa.

