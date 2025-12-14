Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo 14 de diciembre en la vía que comunica a los municipios de Segovia y Remedios, en el departamento de Antioquia, donde un bus se vio involucrado en un siniestro que dejó, hasta el momento, 13 personas muertas. En el hecho viajaban estudiantes que participaban en una excursión académica.

Tras lo ocurrido, la institución educativa a la que pertenecían los afectados se pronunció públicamente para referirse a la tragedia. El accidente generó una rápida reacción de las autoridades locales y de los organismos de socorro que atendieron la emergencia en la zona.

Se trata del Liceo Antioqueño, que por medio de su cuenta oficial de Instagram manifestó que: “Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestros estudiantes y sus familiares. Estudiantes de la promoción 2025 que participaron en la excursión de grados. Los abrazamos en este momento de tanto dolor y nos ponemos a disposición para brindarles el acompañamiento necesario a toda nuestra comunidad”.

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, además de las personas fallecidas, se reportan 20 heridos como consecuencia del accidente. Entre los lesionados hay 11 menores de edad, quienes fueron trasladados a los hospitales de los municipios de Segovia y Remedios para recibir atención médica.

Las autoridades indicaron que los centros asistenciales activaron los protocolos de emergencia para atender a los pacientes y brindarles la atención necesaria, mientras se mantiene el seguimiento a su estado de salud.

Desde el nordeste antioqueño informaron que el bus hacía parte de un viaje de excursión de graduación que había visitado Tolú (Sucre) y que, al regresar a sus hogares en el municipio de Bello, sufrió el trágico accidente. Las causas del siniestro continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

