El dolor por la tragedia del accidente de un bus escolar de Antioquia ha tocado las fibras de todo el país y una de las grandes figuras del deporte reaccionó a la situación que se vive en esta época de diciembre.

Daniel Muñoz, originario del mencionado departamento, demostró con un gesto que se sumó a quienes enviaron su voz de aliento en medio de una complicada realidad, más que inesperada.

“Mi más sentido pésame y solidaridad con familiares y amigos”, escribió el jugador de la Selección Colombia desde su cuenta persona de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores.

A pesar de que la tristeza es general, no pasa desapercibido el mensaje de uno de los futbolistas que se ha consolidado como uno de los referentes del equipo nacional y que ha crecido cada vez más en la Premier League de Inglaterra con el Crystal Palace.

El lateral derecho de 29 años se ha convertido en un símbolo de resiliencia, por lo que su gesto, inesperado a pesar del reconocimiento público que tiene, es un aliento en medio de la tragedia.

¿Qué pasó con accidente de bus escolar en Antioquia?

El 14 de diciembre de 2025, en el nordeste del departamento de Antioquia (Colombia), se registró un grave accidente de tránsito que ha conmocionado a la comunidad.

Un bus escolar que transportaba estudiantes egresados del Liceo Antioqueño de Bello cayó por un barranco de más de 80 metros en la vía que comunica los municipios de Remedios y Zaragoza, en el sector conocido como El Chispero.

El vehículo regresaba temprano en la mañana a Medellín tras una excursión de grado desde Tolú y Coveñas, en la Costa Caribe. Al parecer, el conductor perdió el control y el bus se salió de la carretera, precipitándose por un abismo.

Hasta ahora, las cifras oficiales preliminares indican que al menos 17 personas murieron y 20 resultaron heridas. Entre los fallecidos se encontrarían 16 estudiantes y el conductor del bus, aunque algunos informes hablan de 16 muertos según el registro inicial.

Las víctimas del accidente estaban principalmente recién egresados de grado 11 y muchos de los heridos (con edades de adolescentes y también algunos adultos) fueron trasladados a hospitales en los municipios de Segovia y Remedios para recibir atención médica.

Las autoridades, incluidos equipos de emergencia, Policía y personal médico, activaron la red hospitalaria del departamento para atender la situación. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó el hecho y confirmó la movilización institucional para apoyar a las familias afectadas, además de anunciar investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

Este accidente ha generado solidaridad nacional, con declaraciones de dirigentes políticos y llamados a mejorar la seguridad vial en las carreteras del país, especialmente en épocas de alta movilidad como las festividades de diciembre.

Uno de esos fue el futbolista colombiano Daniel Muñoz, originario de Antioquia y que no fue indiferente a lo sucedido.

¿Quién es Daniel Muñoz, futbolista colombiano?

Daniel Muñoz Mejía es un futbolista profesional colombiano nacido el 26 de mayo de 1996 en Amalfi, Antioquia. Actualmente, se desempeña en la posición de lateral o carrilero derecho, destacando por su proyección ofensiva y solidez defensiva en el campo de juego.

Su trayectoria profesional en el fútbol colombiano comenzó con Águilas Doradas, donde debutó en 2017. Posteriormente, en 2019, dio un salto importante al fichar por Atlético Nacional, el equipo del que era hincha desde su niñez. En este club, Muñoz logró ser capitán y es recordado por anotar el gol número 5.000 en la historia del equipo.

Su talento en la banda derecha llamó la atención del fútbol europeo. En 2020, fue transferido al KRC Genk de la Jupiler Pro League de Bélgica. En el equipo belga, se consolidó como titular indiscutido, disputando más de 150 partidos y contribuyendo con goles y asistencias. Durante su etapa en el Genk, ganó la Copa de Bélgica en 2021.

El siguiente gran paso en su carrera se dio a principios de 2024, cuando fue traspasado al Crystal Palace, un club de la prestigiosa Premier League de Inglaterra. Su llegada a la liga inglesa fue un movimiento significativo, y en su primera temporada ayudó al equipo a ganar la FA Cup de Inglaterra en 2025.

Muñoz es también un jugador clave de la Selección Colombia, con la que es internacional absoluto. Debutó con la camiseta ‘Tricolor’ en 2021 y ha representado a su país en varias ediciones de la Copa América, incluyendo la de 2021 y la de 2024, en la que Colombia terminó subcampeona. Es considerado un titular inamovible en el esquema táctico de la selección.

