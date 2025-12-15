Siguen saliendo detalles del lamentable accidente que ocurrió en la madrugada de este domingo, 14 de diciembre, en el departamento de Antioquia, en el cual 16 jóvenes perdieron la vida y 20 más quedaron heridos.

Recientemente salió a la luz que el novio de Mariana Upegui, una de las jóvenes que perdió la vida en el hecho, le dedicó un emotivo poema en la noche previa al accidente, pero como venían viajando, nunca obtuvo una respuesta.

Y el poema termina: “Decime vos, ¿en qué deseo gastarías tu fe?. Yo, si el mundo me diera mil oportunidades, las gastaría sin duda una y otra vez pidiendo que seas vos en todas mis realidades“.

Simón García le escribió un poema a su novia Mariana Upegui, cerca de la media noche del pasado sábado. Mariana hacía parte del grupo de estudiantes recientemente egresados que viajó a Tolú y sufrió un trágico accidente mientras viajaban por las vías de Remedios, dejando un saldo… pic.twitter.com/Y1prwMeD90 — MiOriente (@MiOriente) December 15, 2025

El joven se mostró muy afectado, pues su novia, junto a 15 compañeros más y hasta el conductor, fallecieron en este lamentable accidente, uno de los más graves en lo corrido del año.

Cómo fue el accidente de los jóvenes recién graduados

Una tragedia vial enlutó al departamento de Antioquia en la madrugada del domingo 14 de diciembre de 2025, cuando un bus turístico que transportaba a un grupo de jóvenes egresados se precipitó a un abismo en la vía que conecta los municipios de Remedios y Zaragoza, específicamente en el sector conocido como El Chispero.

El vehículo, que formaba parte de una caravana de cinco buses en una excursión de celebración de grado denominada “Prom 2025”, cayó por un precipicio de entre 40 y 80 metros de profundidad, según las versiones preliminares de las autoridades.

Los ocupantes eran principalmente estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello, de entre 16 y 18 años, quienes regresaban de un viaje recreativo a Tolú y Coveñas, en la costa caribeña colombiana. En el bus viajaban 34 adolescentes, un guía y dos conductores, para un total de 37 personas. La excursión había sido organizada de manera independiente por los propios jóvenes, sin aval institucional del colegio ni de la Secretaría de Educación de Bello, según aclararon las autoridades locales.

El saldo de la tragedia fue devastador: 17 personas fallecieron, entre ellas 16 estudiantes y el conductor principal, identificado como Johnatan Taborda (conocido como “Cocacolo”), colaborador de la empresa de transporte Precultur. Otras 20 personas resultaron heridas, la mayoría jóvenes, quienes fueron atendidos en hospitales de Remedios, Segovia, Yolombó y Medellín.

Un sobreviviente ileso relató que la mayoría dormía en el momento del siniestro; “venía dormido y sentí los gritos”, declaró al gobernador Andrés Julián Rendón, quien visitó la zona. Este joven fue quien alertó a las autoridades tras escalar hasta la carretera.

Las hipótesis iniciales apuntan a un posible microsueño del conductor o una falla mecánica, aunque las causas exactas están bajo investigación por parte de las autoridades de tránsito y judiciales. La Gobernación de Antioquia activó un Puesto de Mando Unificado para coordinar el rescate, la atención médica y el acompañamiento psicosocial a las familias. El gobernador Rendón decretó tres días de duelo departamental, con banderas a media asta en edificios públicos.

La comunidad de Bello y el Liceo Antioqueño rindieron homenajes con velatones y mosaicos en memoria de los fallecidos, mientras el país expresa solidaridad en medio del dolor por la pérdida de vidas tan jóvenes en vísperas de las festividades navideñas.

