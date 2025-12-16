El contratista Emilio Tapia Aldana, involucrado en varios escándalos de corrupción en Colombia, ha sido puesto en libertad recientemente gracias a una polémica decisión de la jueza Claribel Onsa Fernández. La togada, según Semana, está siendo investigada por posibles decisiones irregulares en casos que involucran a Tapia.
(Vea también: “Me equivoqué”: Eva Rey pidió disculpas y tomó decisión sobre entrevista con Emilio Tapia)
Según informó Blu Radio, Tapia fue detenido hace un mes por la Dijín de la Policía en Barranquilla. Pero apenas unos días después, Fernández emitió una resolución que declaraba nula parte del proceso y ordenaba su traslado a prisión domiciliaria. Más adelante determinó que Tapia había cumplido más de 80 meses de condena y le concedió libertad condicional. Este sorpresivo giro permitió que Tapia pudiese gozar de las festividades decembrinas en casa, si bien continuará bajo vigilancia judicial.
“Adivine quién acaba de recibir un regalazo, el aguinaldo navideño de gran tamaño, el premio mayor. Estamos hablando de un corrupto que volvió a quedar en libertad y podra pasar Navidad, comer natilla y buñuelos en su casa. Emilio Tapia, condenado por Centros Poblados, carrusel de contratación, metido en todos los caldos de corrupción, quedó libre de la cárcel El Bosque de Barranquilla y lo dejó libre la misma juez que ya le había otorgado su libertad a principios de este año”, mencionó Ricardo Ospina.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO