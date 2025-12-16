El contratista Emilio Tapia Aldana, involucrado en varios escándalos de corrupción en Colombia, ha sido puesto en libertad recientemente gracias a una polémica decisión de la jueza Claribel Onsa Fernández. La togada, según Semana, está siendo investigada por posibles decisiones irregulares en casos que involucran a Tapia.

Según informó Blu Radio, Tapia fue detenido hace un mes por la Dijín de la Policía en Barranquilla. Pero apenas unos días después, Fernández emitió una resolución que declaraba nula parte del proceso y ordenaba su traslado a prisión domiciliaria. Más adelante determinó que Tapia había cumplido más de 80 meses de condena y le concedió libertad condicional. Este sorpresivo giro permitió que Tapia pudiese gozar de las festividades decembrinas en casa, si bien continuará bajo vigilancia judicial.

“Adivine quién acaba de recibir un regalazo, el aguinaldo navideño de gran tamaño, el premio mayor. Estamos hablando de un corrupto que volvió a quedar en libertad y podra pasar Navidad, comer natilla y buñuelos en su casa. Emilio Tapia, condenado por Centros Poblados, carrusel de contratación, metido en todos los caldos de corrupción, quedó libre de la cárcel El Bosque de Barranquilla y lo dejó libre la misma juez que ya le había otorgado su libertad a principios de este año”, mencionó Ricardo Ospina.

Tapia es una figura controvertida en Colombia por su papel central en un escándalo de corrupción que involucra el desvío de 70.000 millones de pesos del contrato ‘Centros Poblados’ del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Como señaló la citada revista, este proyecto tenía como objetivo llevar internet a zonas rurales remotas, pero terminó ensombrecido por acusaciones de corrupción.

La Comisión de Disciplina Judicial seccional Atlántico ya la ha estado investigando desde abril de 2025 por otorgar a Tapia una primera libertad condicional considerada irregular. Y recientemente inició otra investigación por posibles acciones que retrasaron y obstaculizaron su recaptura. Por otro lado, Fernández también es una figura polémica.Y recientemente inició otra investigación por posibles acciones que retrasaron y obstaculizaron su recaptura.

Los reportes también sugieren un patrón de polémicas entre Tapia y Fernández. La concesión de la prisión domiciliaria, seguida de la libertad condicional, incrementaron las sospechas de favoritismo. Las decisiones, tomadas apenas unos días después de la captura de Tapia, distan considerablemente del procedimiento típico en estos casos.

Además, se sabe que la esposa de Tapia, Saray Robayo, anunció que no se lanzará al Senado, como lo había anunciado hace unos meses, y todo para dedicarse a su familia y a su hija, según lo dijo. Ella había sido cuestionada por ser la pareja de este hombre, enlodado en graves escándalos de corrupción.

