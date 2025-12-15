Así como Daniel Quintero se confirmó como candidato a presidencia de Colombia, Mario Hernández se lanzó con una iniciativa en la que acudió al apoyo de Álvaro Uribe para apuntarle al Congreso.

El empresario @marioherzam le manda este video al Presidente @AlvaroUribeVel @CeDemocratico donde le dice que está listo para ayudarle a pegar ladrillos, y le propone que lo ponga de número 26 en la lista al Senado.

¿Qué opinan? pic.twitter.com/41zzMkIAsK — DoñaPily (@dona_pily2) December 14, 2025

En un breve video, dejó el mensaje para el exmandatario colombiano, líder del partido Centro Democrático, para poner sobre la mesa una petición con la idea de involucrarse en las elecciones legislativas en marzo de 2026 .

“Presidente Uribe, soy Mario Hernández. Estoy listo para ayudarle a pegar ladrillos, póngame en el Senado en la lista en el número 26 o 27 y jalamos bastante. Vamos para adelante, lo que se le ofrezca”, remató.

Cabe aclarar que el límite para la inscripción de candidatos al Senado de la República en Colombia para las elecciones de 2026 fue el 8 de diciembre de 2025.

A pesar de eso, luego del cierre de inscripciones, se abre un periodo de tiempo limitado para hacer modificaciones a las listas, cambios que solo pueden darse por motivos específicos, como la no aceptación de la candidatura o la renuncia del aspirante. Este plazo para modificar listas vence específicamente el 15 de diciembre de 2025.

¿Quiénes son los candidatos en la lista del Centro Democrático al Senado?

El Centro Democrático tiene una lista cerrada al Senado con los siguientes aspirantes oficiales:

Andrés Forero Rafael Nieto Claudia Margarita Zuleta Hernán Cadavid Julia Correa Nuttin Carlos Meisel Christian Garcés María Clara Posada Honorio Henríquez Josué Alirio Barrera Esteban Quintero Enrique Cabrales Óscar Leonardo Villamizar Juan Fernando Espinal. María Angélica Guerra López Juan Fernando Caicedo Zandra Bernal Lizeth Reina José Vicente Carreño Marelen Castillo Carolina Restrepo Cañaveral Estefanía Colmenares Amalia Salgado Camilo Gaviria Álvaro Uribe Vélez.

¿Cómo funcionan las listas a elecciones del Senado?

En Colombia, las elecciones al Senado de la República se realizan mediante un sistema de listas, según lo establece la Constitución Política y el Código Electoral, administrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Cada partido o movimiento político presenta una lista de candidatos al Senado. Estas listas pueden ser de dos tipos: lista abierta o lista cerrada. La diferencia entre ambas define cómo votan los ciudadanos y cómo se asignan las curules.

En la lista abierta, el elector marca el logo del partido y además elige a un candidato específico dentro de esa lista. Los candidatos más votados del partido son los que obtienen las curules logradas. Este ha sido el modelo más usado históricamente en Colombia. La Registraduría explica este sistema en su portal oficial.

En la lista cerrada, el ciudadano solo vota por el partido, no por un candidato individual. Las curules se asignan siguiendo el orden previamente definido por el partido. Este modelo busca fortalecer a los partidos y reducir el personalismo, según documentos del CNE que siguen vigentes en línea.

Para asignar las curules, se usa el sistema de cifra repartidora. Primero, se cuentan los votos válidos y se establece un umbral electoral, que equivale al 3 % del total de votos válidos. Solo los partidos que superan ese umbral pueden obtener curules. Esta regla está explicada en la Constitución y en la web del CNE.

Una vez superado el umbral, los votos de cada partido se dividen en una serie de números. Los resultados más altos determinan cuántas curules obtiene cada lista. Luego, esas curules se entregan según el tipo de lista: por votos individuales o por orden interno.

Este sistema busca garantizar representación proporcional, pluralismo político y equilibrio democrático, principios respaldados por la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, cuyas guías oficiales continúan disponibles en sus sitios web institucionales.

