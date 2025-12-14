Escrito por:

En Colombia hay casi 180 peajes que funcionan para recaudar dinero que ayude a mantener en buen estado las vías, se avance en las construcciones y mucho más.

Por eso, estos sitios reciben una gran suma de dinero diariamente porque todo el tiempo hay personas transitando las distintas carreteras del país, aunque ahora salió a la luz un problema que viven muchos ciudadanos: no reciben pagos que no sean en efectivo.

Y es que en los últimos días el creador de contenido @bajoquecriterio mostró una situación que muchas personas viven al día y es que cuando llegan a la caseta y por alguna situación no tienen dinero en efectivo, se arma un gran problema porque ahí no reciben nada más.

Este fue el momento compartido por el creador de contenido:

Ante esto, el mismo personaje se puso a averiguar y descubrió que en Colombia solo diez peajes de los 180 reciben este tipo de pagos, que es un porcentaje bastante bajo.

Los peajes que reciben este tipo de pagos son:

Peaje el Copey.

Peaje el Difícil.

Peaje la Loma.

Peaje Valencia.

Peaje Puente Plato.

Peaje Tucurinca.

Peaje el Roble.

Peaje Albarracín.

Peaje Tuta.

Peaje Lebrija.

Ahora, muchas personas dicen que la solución para eso son los ‘tags’ que se ponen en el panorámico del vehículo, pero lo que buscan las personas es que puedan pasar, poner su tarjeta y seguir su camino, sin necesidad de una empresa tercera.

Además, esta es una situación que llama mucho la atención porque Colombia está camino a la digitalización financiera, por lo que ahora las personas casi no usan dinero en efectivo, sino que usan las transferencias por billeteras o aplicaciones, pagan por tarjeta débito o crédito y mucho más.

Cabe destacar que según Hermes José Castro, superintendente delegado de concesiones e infraestructura, los peajes sí pueden recibir estos pagos, pero destacando que “no es obligatorio ni reglamentario”. “El pago con tarjeta es un valor agregado que algunos operadores han implementado”, dijo en diálogo con La FM.

