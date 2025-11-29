Las autoridades de Casanare verifican la posible presencia de artefactos explosivos en la vía que conecta a Yopal con Aguazul, en el sector del peaje El Charte.

Esto conllevó al cierre preventivo del corredor vial mientras se adelantan las labores de inspección, según informó Caracol Radio. La alerta encendió los protocolos de seguridad establecidos.

En el lugar se encuentra personal especializado de la Policía, incluido el grupo antiexplosivos, encargado de examinar el área y garantizar que no existan elementos que pongan en riesgo a los conductores o a la comunidad cercana. Su intervención permite avanzar con un proceso meticuloso que busca asegurar la zona antes de habilitar nuevamente el paso.

Como consecuencia de esta situación, se presenta un represamiento de vehículos de aproximadamente dos kilómetros, lo que afecta la movilidad entre ambos municipios, de acuerdo con la emisora.

Las autoridades recomiendan a los viajeros mantener la calma, seguir las instrucciones del personal en terreno y, de ser posible, utilizar rutas alternas mientras se confirma la condición del corredor.

Noticia en desarrollo…

