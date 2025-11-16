Una situación de emergencia se presentó este domingo, 16 de noviembre, en la capital del Valle del Cauca, ya que las instalaciones de RCN, más específicamente su área administrativa, fue atacada con un artefacto explosivo, dejando varias afectaciones estructurales.

Según las primeras informaciones compartidas por las autoridades, sujetos llegaron sobre la carrera Octava entre calles 30 y 31, arrojaron el elemento y huyeron, causando gran preocupación entre los habitantes de ese sector.

La buena noticia es que según las autoridades, no hay personas lesionadas, solo algunas ventanas rotas, pero igual hay máxima alerta por esta situación, teniendo en cuenta que hace 24 horas también se había presentado una situación similar, pero afortunadamente el elemento no explotó.

Esto es lo que pasó:

#Regiones | Las autoridades de Cali confirmaron que un artefacto explosivo fue lanzado contra la sede de RCN en la capital vallecaucana, causando daños materiales sin víctimas ni lesionados. La zona permanece acordonada mientras avanzan las investigaciones para establecer qué… pic.twitter.com/KHdyMeRZE5 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 17, 2025

📌Este es el panorama en inmediaciones a las instalaciones de RCN en Cali tras la explosión de un artefacto explosivo. 📹Redes sociales pic.twitter.com/I6t9zqoOPL — El País Cali 📰 (@elpaiscali) November 17, 2025

Esta situación ocurre justo después del ataque a la estación de Policía Los Mangos, la cual fue atacada, dicen, como retaliación al operativo adelantado en el norte del Cauca donde fue abatido alias ‘Veneno’, cabecilla de una de las comisiones de la disidencia Jaime Martínez.

Por lo pronto, las autoridades avanzan en la investigación para determinar quién está detrás de este ataque al medio de comunicación, lo cual es bastante grave y hace años no se veía en el país.

