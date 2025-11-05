La más reciente eliminación de ‘Masterchef Celebrity’ 2025 dejó a los televidentes con sentimientos encontrados. Por un nuevo participante eliminado del ´reality’.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Violeta Bergonzi enfrentó a Valentina Taguado por fuerte broma, fuera de ‘Masterchef’: “Ya me cansé”

En esta ocasión, los participantes que se encontraban en riesgo eran Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Patricia Grisales, hermana de Ampara Grisales, quienes se enfrentaron en una de las pruebas más exigentes de la temporada.

El reto estuvo marcado por la tensión y la presión del tiempo, con los concursantes intentando demostrar todo su talento culinario para evitar abandonar la competencia. Sabino y Grisales fueron las menos favorecidas por los evaluadores antes de la decisión final.

Lee También

De hecho, por los comentarios previos al veredicto, los concursantes que estaban salvados y tras bambalinas, entre ellos Valentina Taguado, pensaron que la cantante se iba del programa.

¿Quién es el nuevo eliminado de ‘Masterchef’ 2025 este miércoles 5 de noviembre?

Sin embargo, pese a su esfuerzo y dedicación, Patricia Grisales tuvo que abandonar la competencia. Aunque logró convencer al jurado con su preparación y recibió elogios, los jurados ya habían indicado que la situación estaba difícil.

La decisión no fue fácil para los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes destacaron la entrega y el compromiso de Patricia durante su paso por el ´reality’.

Su salida provocó tristeza entre sus compañeros, quienes la despidieron con emotivas palabras y aplausos por su carisma y compañerismo en la cocina más famosa de Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z