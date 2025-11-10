Comienza una nueva semana en la competencia por un cupo para la próxima temporada de ‘La casa de los famosos Colombia‘, y desde ya los seguidores del programa pueden votar por su participante favorita.

El nuevo grupo de aspirantes femeninas está conformado por Luisa Cortina, Tatana Mejía, Laura Jiménez, Angélica Sierra, Cuca Caicedo y Daniela Henao, seis mujeres con perfiles muy distintos que llegan con la intención de conquistar al público y ganarse un lugar en la famosa casa.

En este grupo hay deportistas, creadoras de contenido y cantantes, una mezcla que promete dinamismo, humor y emociones. Cada una de ellas tiene una historia diferente, pero todas comparten el mismo propósito: demostrar de qué están hechas, superar sus propios límites y convertirse en las nuevas protagonistas del reality más comentado del país.

Entre las participantes que buscan convertirse en la cuarta concursante oficial se encuentra Tatana Mejía, creadora de contenido, empresaria y, además, hermana del reconocido motociclista e ‘influenciador’ Tatán Mejía y cuñada de la presentadora Maleja Restrepo. Con una personalidad extrovertida, alegre y muy espontánea, Tatana espera ganarse el cariño del público y dejar huella dentro del programa.

La ‘influenciadora’, que se ha dado a conocer en redes por su estilo descomplicado y sentido del humor, confesó que su objetivo principal es ponerle chispa, conversación y mucha energía a la convivencia. “Esta experiencia será un reto que me llevará al límite, pero estoy lista para vivirla con humor y autenticidad. Amo los chismes, las bromas y las buenas charlas. Prometo que, mientras yo esté en la casa, el silencio no existirá”, comentó entre risas.

En entrevista con el programa ‘Buen día, Colombia’, Tatana explicó qué la motivó a presentarse a esta nueva edición del ‘reality’.

“Creo que toda mi vida he tenido muchos roles: soy diseñadora, mamá y creadora. Quise aprovechar esta oportunidad porque quiero retarme a mí misma, para vivir algo diferente. Hay 25 personalidades que estarán por unas mini vacaciones… ¡y además me las pagan! Son vacaciones caóticas, pero me las pagan”, dijo divertida.

La creadora de contenido agregó que también quiso seguir los pasos de su hermano Tatán y su cuñada Maleja, quienes ya han hecho parte de varios formatos de telerrealidad en Colombia y se han ganado el cariño del público por su carisma y autenticidad. “Tatán y Maleja ya abrieron ese camino en la presentación de ‘realities’, entonces pensé: ¿por qué no intentarlo yo también? Sería una experiencia muy divertida”, expresó.

Su espontaneidad y su forma de ver la vida hacen que muchos la consideren una de las participantes más carismáticas del grupo. Tatana asegura que no planea cambiar su esencia por nada del mundo y que, si logra entrar a la casa, mostrará su verdadera personalidad, sin filtros.

“Voy con toda. Amo los chismes porque alegran el alma, y las bromas con mi papá me enseñaron a disfrutar la vida con humor. Así quiero vivir esta experiencia: con alegría y sin miedo”, concluyó.

Con su actitud descomplicada, su energía contagiosa y su deseo de enfrentarse a un nuevo reto, Tatana Mejía se perfila como una de las candidatas más comentadas por el público. Su participación podría marcar un nuevo capítulo en la historia de los Mejía-Restrepo dentro del mundo del entretenimiento colombiano, una familia que, sin proponérselo, se ha convertido en sinónimo de diversión, autenticidad y televisión real.

