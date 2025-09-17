Natalia Mejía Uribe, una de las hermanas de Tatán Mejía, respondió varias preguntas en su cuenta de Instagram y reveló detalles inéditos de su relación con su cuñada, la presentadora ‘Maleja’ Restrepo.

En una dinámica de preguntas en Instagram, la hermana del ganador de ‘Masterchef’ 2022, fue consultada sobre si había querido a su cuñada desde el primer momento en que la conoció.

Con total sinceridad, Natalia respondió: “La verdad, no. Cuando yo la veía en ‘La isla de los famosos’ yo decía: ‘¡qué pelada para gritar!’. La primera vez que la vi fue en una discoteca de Medellín a la que fui con mi hermana mayor. Ella me reconoció y, apenas me vio, gritó: ‘¡La hermana de Tatán!’. Yo solo le respondí: ‘Hola, sí amiga, qué más’ y el abrazo”.

Sin embargo, relató que su percepción cambió poco después. “A los dos meses fui a mi finca y ahí la conocí bien. Estaba supertranquila, me pareció encantadora. Desde entonces pensé: ‘me encanta, es superdivertida, chistosa, la más querida. Claro, grita cuando se emociona, pero es el mejor regalo que nos ha dado el universo’”, explicó Natalia.

Finalmente, Natalia expresó con cariño: “Ella llegó para complementar esta familia tan bacana”.

¿Tatán Mejía pelea con sus hermanas?

En la misma dinámica de redes sociales, Natalia Mejía, hermana del reconocido motociclista y creador de contenido Tatán Mejía, respondió otra pregunta que le inquietó. Una de ellas, un usuario le consultó si solía pelear con su hermano, a lo que respondió con total sinceridad.

Natalia confesó que, aunque de pequeños las discusiones eran normales, con el tiempo la relación cambió para bien. “De grandes ya no. Yo siempre he sido una persona que le gusta conciliar y, si hay alguna diferencia entre ellos, yo soy la que media para que no peleen y se reconcilien”, explicó.

De esta manera dejó claro que más allá de los roces típicos de la infancia, hoy en día existe entre ellos una relación cercana, basada en el respeto y en el cariño fraternal.

La joven también resaltó que, cuando surge alguna diferencia, suele asumir el rol de mediadora, buscando que Tatán y su hermana, mantengan la armonía en su vida familiar. Según ella, es natural que en toda relación existan momentos de tensión, pero lo importante es resolverlos con diálogo y buen ánimo.

¿Cuánto tiempo llevan Tatán y ‘Maleja’?

Tatán Mejía y Maleja Restrepo son una de las parejas más queridas y sólidas del entretenimiento colombiano. Su historia de amor comenzó hace más de una década y, desde entonces, han construido un hogar basado en la complicidad, el respeto y el sentido del humor que tanto los caracteriza.

Se casaron en 2011, por lo que en 2025 ya completan 14 años de matrimonio. Durante este tiempo, no solo han crecido juntos como pareja, sino también como padres de dos hijas, Guadalupe y Macarena, a quienes suelen mostrar en sus redes sociales en medio de viajes, juegos y momentos familiares.

Lo que más resaltan sus seguidores es la forma espontánea y divertida en que han sabido enfrentar los retos de la vida en pareja, convirtiéndose en un ejemplo de unión para muchos. Su relación demuestra que con amor, paciencia y complicidad se puede mantener viva la chispa a lo largo de los años.

