Todo el problema entre la pareja se desató porque Restrepo comenzó a tomar licor de manera excesiva de forma repetitiva, situación que a su esposo le preocupó. Pese a que ella le decía que no volvería a pasar, continuaba con la misma dinámica.

En un viaje a Villavicencio, la creadora de contenido volvió a traspasar los límites y fue cuando ‘Tatán’ Mejía le puso un ultimátum a su esposa para seguir con el matrimonio.

(Vea también: Condición de salud que le descubrieron al esposo de Laura Tobón por peleas con ella)

“Sebas me dijo: ‘Paremos aquí, no puedo más. Si no querés hacer nada, fresca, yo me voy, pero decímelo. Aquí no estoy bien, esto no me está haciendo bien a mí'”, relató la creadora de contenido.