Este domingo 26 de octubre, el Canal RCN confirmó oficialmente al primer participante de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos’, y se trata nada menos que de Nicolás Arrieta, una de las figuras más controvertidas y comentadas del mundo digital del país.

A través de sus redes sociales y de la página oficial del programa, el canal anunció la noticia con un mensaje cargado de expectativa:

Con este anuncio, RCN da el primer paso en la campaña de expectativa para la tercera edición del formato, que ha sido uno de los mayores éxitos de audiencia en los últimos años. La decisión de incluir al ‘influenciador’ fue tomada directamente por el público, que participó en una votación abierta para elegir quién debía ingresar primero a la famosa casa.

Además, el canal invitó a los televidentes a continuar participando en las siguientes fases:

“Conoce mañana al segundo grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos’ y vota por tu favorita en Lacasadelosfamososcolombia.com”, agregaron.

¿Quién es Nicolás Arrieta?

Nicolás Arrieta es un creador de contenido bogotano, reconocido por su estilo sarcástico, su humor ácido y sus constantes controversias en redes sociales. Desde hace más de una década ha construido una carrera digital que lo ha llevado a tener millones de seguidores en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok.

Su popularidad creció gracias a los videos en los que abordaba temas de la cultura popular, la farándula y las tendencias digitales, siempre con un tono irreverente y sin filtros. Esa misma actitud lo ha convertido en un personaje polarizante: amado por unos por su sinceridad y criticado por otros por sus enfrentamientos con figuras del entretenimiento.

En su trayectoria también ha incursionado en el mundo empresarial con su propia línea de productos y ha trabajado en campañas publicitarias para reconocidas marcas. Además, ha explorado el campo de la actuación, participando en producciones web y proyectos audiovisuales independientes.

El ingreso de Nicolás Arrieta a ‘La casa de los famosos’ promete ser uno de los ingredientes más explosivos de esta nueva temporada. Su carácter frontal y su historial de enfrentamientos en redes hacen prever que no pasará desapercibido dentro del juego, donde la convivencia y las estrategias suelen poner a prueba el temperamento de los participantes.

