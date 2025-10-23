Así como hubo un momento romántico con Claudia Bahamón en ‘Masterchef’, el formato que es la competencia a esa misma hora en la televisión colombiana acabó en el centro del interés por una sorpresiva situación.

Todo surge por el avance del capítulo 79 del ‘Desafío’, en donde la posibilidad de un abandono por lesión crece y el nombre de uno de los participantes queda como el más probable candidato.

¿Quién abandonó el ‘Desafío’ 2025 en capítulo 79 de Caracol?

Juan Andrés Díaz Hurtado saldría del ‘Desafío’ en abandono por lesión, de acuerdo con la información que ofreció el creador de contenido Fabián Contreras al replicar los rumores que corren en redes sociales.

Si bien está especulación ha corrido hace un tiempo, el avance del capítulo 79 de Caracol Televisión llevó a que se llegue a esa conclusión al indicar, en sus anuncios que “todo puede pasar”.

En medio de esas imágenes, es posible observar que algunos competidores sufren caídas y que Andrea Serna se refiere al ‘staff’ en la producción del programa en medio de sus revisiones médicas.

Además, el mencionado creador de contenido remarcó que en las imágenes del adelanto no se vio mucho a Juan, uno de los líderes de Gamma y favorito para avanzar con éxito en la prueba. Asimismo, que otras caídas como Eleazar y Yudisa no parecen tan graves.

Lo cierto es que ese abandono por lesión sería una de las grandes sorpresas de la actual temporada, en la que él se había convertido en una de las fichas fuertes para buscar el triunfo final.

¿Qué pasa si una persona se lesiona en el ‘Desafío’?

En el ‘Desafío’ de Caracol Televisión, cuando un participante sufre una lesión durante una prueba que pone en riesgo su integridad física, el protocolo establecido por la producción contempla la evaluación inmediata por parte del equipo médico del programa para determinar su capacidad de continuar en la competencia.

Por ejemplo, el concursante Gero Ángel resultó lesionado en la cara tras una prueba exigente, pero recibió atención médica y se evaluó su estado antes de decidir si seguía en el ‘reality’.

En otros casos más graves, como el de la participante Cami, quien sufrió una ruptura de ligamentos en el pie durante una competencia, la producción anunció su abandono del programa por recomendación médica, pues su salud impedía continuar en las pruebas.

Cuando ocurre una lesión que impide seguir compitiendo, se confirma su salida del show y, según la dinámica del formato, puede ser sustituido por otro competidor previamente eliminado o mediante otra mecánica válida del programa.

Por ejemplo, se reportó que en una edición de ‘The Box’, dos participantes tuvieron que abandonar al mismo tiempo por lesiones y la producción activó la opción de reemplazo.

Así, lo que sucede cuando un participante se lesiona en el ‘Desafío’ es que la producción detiene su participación, el equipo médico evalúa su condición, y si la lesión es grave se procede a su retiro del ‘reality’, garantizando la seguridad del concursante y el cumplimiento del reglamento del programa.

¿Cuándo finaliza el Desafío 2025?

La fecha exacta de finalización de la edición 2025 del ‘Desafío’ de Caracol Televisión no se ha anunciado públicamente hasta ahora y los detalles sobre su episodio de cierre aún permanecen sin confirmar en los canales oficiales.

Lo que sí se sabe es que la temporada, titulada ‘Desafío Siglo XXI’, se estrenó el miércoles 2 de julio de 2025 a las 8:00 p.m. según la información oficial publicada por el canal.

Dado que el formato del programa implica una serie de eliminaciones, pruebas y una final que se comunica posteriormente, la ausencia de una fecha final fija induce a que la audiencia deba estar atenta a los canales oficiales de Caracol Televisión o sus redes sociales para conocer el cierre definitivo.

Esto implica que hasta nuevo aviso la fecha de la gran final, y por tanto la conclusión de la temporada, sigue siendo un dato por confirmar.

