Con la reorganización de equipos, se ha hecho énfasis en que el ‘Desafío’ es el lugar que pone a prueba la paciencia de cualquiera que se atreva a entrar al ‘reality’ de Caracol Televisión.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Exparticipante del ‘Desafío’ ganó medalla de oro para Colombia y alcanzó récord mundial)

Este nuevo ciclo justamente está poniendo a prueba el nivel de adaptación de los desafiantes, y para este capítulo se está hablando de redistribución de plata, de cambios en las pruebas y de reorganización de estrategias.

(Vea también: ¿Embarazo en el ‘Desafío’ 2025? Anuncio de Caracol prendió alarmas y una mujer quedó en la mira)

Lee También

Ver gratis ‘Desafío Siglo XXI’

Siga el programa acá:



* Pulzo.com se escribe con Z