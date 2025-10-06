Andrea Serna le dio inicio oficial a este nuevo ciclo, que tendrá solamente a las casas naranja y fucsia. Gamma parece más armónico, mientras de Omega parece tener disputas desde el comienzo de su conformación.
(Vea también: ‘Guajira’, del ‘Desafío’, sufrió millonario robo luego de olvidar su bolso en famosa aerolínea)
Se habló de manipulación, de choques y de juegos mentales. Además, hablando de convivencia, también se mencionaron prohibiciones.
También habrá una prueba que promete sorpresas para la capitana del equipo que gane.
(Vea también: Andrea Serna se plantó en ‘Desafío’ por caso sin precedentes en Caracol y advirtió consecuencias)
Ver gratis ‘Desafío Siglo XXI’
Siga el programa acá:
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO