Andrea Serna le dio inicio oficial a este nuevo ciclo, que tendrá solamente a las casas naranja y fucsia. Gamma parece más armónico, mientras de Omega parece tener disputas desde el comienzo de su conformación.

Se habló de manipulación, de choques y de juegos mentales. Además, hablando de convivencia, también se mencionaron prohibiciones. 

También habrá una prueba que promete sorpresas para la capitana del equipo que gane.

