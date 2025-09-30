Lo que debía ser un viaje más en la apretada agenda de Kelly Ríos, conocida como ‘Guajira‘ y una de las presentadoras del Desafío XXI en ‘ditu’, terminó convertido en una amarga experiencia.

La comunicadora denunció públicamente que fue víctima de un robo millonario dentro de un avión de Avianca, hecho que ha despertado debate sobre la seguridad en los vuelos y la responsabilidad de las aerolíneas frente a los pasajeros.

Con un millón de seguidores en Instagram, Ríos relató con detalle lo sucedido. Según contó, al desembarcar del avión notó que había dejado su cartera en el asiento delantero. Apenas habían pasado cinco minutos desde que bajó de la aeronave cuando se percató del descuido.

En lugar de devolverse directamente por la salida, decidió acudir al personal de la aerolínea, convencida de que era lo correcto.

“Me acaban de robar casi dos millones de pesos y fue un poco tonto. Tengo la mitad de la responsabilidad… Me voy bajando del avión y dejé mi cartera en el asiento de adelante y caí en cuenta cinco minutos después. Quise ser correcta y dije: ‘no voy a entrar por la salida, mejor voy a donde los de Avianca y les aviso’”, explicó en sus redes sociales.

La respuesta que recibió no fue alentadora. De acuerdo con la presentadora, le indicaron que debía esperar entre cuatro y seis horas para radicar una petición formal, pues la aeronave tenía programada una nueva ruta hacia Barrancabermeja. “Si el avión se está moviendo, quiere decir que ya lo limpiaron, pero me explicaron que hasta que no se termine la ruta no me entregaban mis pertenencias”, relató.

La participante del 'Desafío'. 'Guajira' denuncia que fue víctima de un infame robo en Avianca

Esa demora se convirtió en una oportunidad para los delincuentes. En cuestión de minutos, Ríos empezó a recibir notificaciones de compras no autorizadas hechas con sus tarjetas. “Me empezaron a llegar mensajes en donde me decían que habían hecho compras en Temu, Shein y que incluso habían inscrito mi tarjeta en la aplicación Didi”, contó con evidente molestia.

El monto de las transacciones fraudulentas alcanzó casi dos millones de pesos. En sus palabras: “Han comprado en Temu 300 mil, en Shein 400 mil, inscribieron mi tarjeta en Didi, no sé cuántos más, y yo ¡juepucha! Llamé, alcancé a bloquear las tarjetas y, mágicamente, apareció el bolso en el que había muchas más cosas de valor que creo que no tuvieron el tiempo de revisar o de guardarse todo”.

¿Qué le respondió Avianca a ‘Guajira’?

Aunque el bloqueo de sus tarjetas logró frenar mayores pérdidas, el robo no se limitó al dinero. La cartera contenía documentos fundamentales para su vida diaria y profesional: su licencia de conducción, tarjetas bancarias y hasta su tarjeta profesional de abogada.

“Avianca me dice que las cámaras no sirven y me toca hacer un denuncio, porque ellos no responden. Ahora no tengo papeles, no tengo licencia de conducción, no tengo tarjetas, no tengo tarjeta profesional de abogada. Solo existo”, expresó en tono de frustración.

Uno de los aspectos más cuestionados por la presentadora fue la falta de cámaras de seguridad operativas. Según le informaron, no había grabaciones que permitieran identificar a los responsables del hurto. Para muchos usuarios en redes, esta revelación resultó alarmante, ya que pone en duda las medidas de vigilancia en vuelos de alto tráfico como los de Avianca.

La situación causó gran respaldo hacia Ríos. Colegas, seguidores y amigos han expresado su apoyo. Esteban Hernández, compañero suyo en el ‘Desafío XXI’, incluso intentó poner un poco de humor a la amarga experiencia y le escribió en un video: “Pásame tu número de Nequi”, asegurándole que le prestaría dinero si lo necesitaba.

Mientras tanto, ‘Guajira’ continúa a la espera de una respuesta clara por parte de la aerolínea y de las investigaciones correspondientes.

